Ukrayna bağışlar için Polkadot cüzdanı açtı

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken, kripto para topluluğu Ukrayna’ya kripto paralarla bağış yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Ukrayna resmi olarak Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) adresleri paylaşarak, kripto para yoluyla bağış kabul edildiğini duyurmuştu. Ukrayna bugün resmi Twitter hesabı üzerinden Polkadot (DOT) cüzdanı paylaşarak, artık DOT ile de bağış toplamaya başladıklarını açıkladı.

Ukrayna için kripto para dünyası tek yürek 4 gün önce eklendi

Polkadot’un kurucusu Gavin Wood’un geçtiğimiz günlerde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) cüzdanları paylaşan Ukrayna resmi hesabına eğer DOT adreslerini paylaşırlarsa, kendilerine 5 milyon dolarlık yardım göndereceğini söylemişti. Ukrayna bugün resmi Twitter hesabından Polkadot (DOT) adresini paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna halkı, özgürlüğümüzü korurken küresel kripto topluluğunun desteği ve bağışları için minnettar. Artık Polkadot bağışlarını da kabul ediyoruz: Yakında daha fazla kripto para birimini kabul edeceğiz”

Ayrıca zincir üstü verilere göre, Ukrayna’nın Polkadot bağışlarını kabul etmeye başlamasından bu yana bu cüzdan adresine 186.000 dolar değerinde Polkadot (DOT) bağışı yapıldı.

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Ukrayna bağışlar için şimdi de DOT kabul etmeye başladı