Ukrayna'da yeni bir tür kötü amaçlı yazılım keşfedildi: CaddyWiper

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Ukrayna'da yeni bir tür kötü amaçlı yazılımın tespit edildiği açıklandı. ESET'in güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen CaddyWiper adlı yazılım, yakın zamanda ülkede tespit edilen üçüncü kötü amaçlı yazılım oldu.

Ukrayna'daki siber tehdit artıyor

ESET, Twitter hesabı üzerinden Ukrayna'da CaddyWiper adlı yeni bir kötü amaçlı yazılımın keşfedildiğini duyurdu. CaddyWiper, güvenliği ihlal edilmiş bir makineye bağlı tüm sürücülerden kullanıcı verilerini ve bölüm bilgilerini siliyor. Yazılım, sınırlı sayıda kuruluşta ve birkaç düzine sistemde keşfedildi. Yeni yazılımın bilinen diğer kötü amaçlı yazılımlarla önemli bir kod benzerliği taşımadığı belirtiliyor.

ESET tehdit araştırması başkanı Jean-Ian Boutin, The Verge'e yaptığı açıklamada: "Silici çalışırsa sistemi etkili bir şekilde işe yaramaz hale getireceğini biliyoruz ancak bu noktada, bu saldırının genel etkisinin ne olduğu belli değil." ifadelerine yer verdi.

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ESET araştırmacıları yakın zamanda Ukrayna'daki bilgisayarları hedef alan iki kötü amaçlı yazılımı daha ortaya çıkarmıştı. Bunlar, 23 Şubat'ta keşfedilen HermeticWiper ve 24 Şubat'ta keşfedilen IsaacWiper kötü amaçlı yazılımlarıydı.

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Ukrayna'da yeni kötü amaçlı yazılım keşfedildi: CaddyWiper