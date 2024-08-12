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    Anlık Bildirim

    Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

    Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia tesisinde yanın çıktığı bildirildi. Rusya ve Ukrayna ise yangın için birbirlerini suçladı.
    Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ortasında nükleer felaket riski masada kalmaya devam ediyor. Pazar günü, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia tesisi, arazisinde çıkan yangın nedeniyle geniş çaplı endişeye neden oldu. Bununla birlikte her iki taraf da yüksek radyasyon seviyelerine dair herhangi bir belirti olmadığını bildirdi.

    Zaporizhzhia Nükleer Santrali’nde yangın

    Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Zaporizhzhia santralinde varlığını sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), birkaç patlamanın ardından tesisin kuzey kısmından yoğun ve koyu duman çıktığını bildirdi. UAEK Başkanı Rafael Grossi, “Bu pervasız saldırılar santraldeki nükleer güvenliği tehlikeye atmakta ve nükleer kaza riskini arttırmaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı” açıklamasını yaparken hasar tespiti için acil değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.
    Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Rus devlet haber ajansları TASS ve RIA, ana yangının gece yarısından hemen önce söndürüldüğünü açıkladı. Rosatom'a atıfta bulunan RIA, herhangi bir kanıt sunmadan soğutma kulelerinden birinde çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısı sonucu başladığını öne sürdü. Ukrayna'nın nükleer enerji şirketi Energoatom, bir soğutma kulesinde ve diğer ekipmanlarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Energoatom, yangının Rusya'nın ihmali ya da kasıtlı kundaklamasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Energoatom ayrıca Rusya'nın santralin soğutma kulelerini askeri teçhizat ve patlayıcı depolamak için kullanıyor olabileceğine işaret etti. Rusya gibi Energoatom da kanıt sunmadı.

    Yangının nedeni belirsiz

    Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Pazartesi günü itibariyle yangının kesin nedeni belirsizliğini koruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, yangın için Rusya'yı suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise tam tersi açıklamada bulundu.

    Altı nükleer reaktöre sahip olan Zaporizhzhia tesisi şu anda soğuk kapatma durumunda. Buna rağmen tesis, nükleer malzemesini soğuk tutmak ve olası felaketleri önlemek için harici güç kaynaklarına bağlı. Devam eden çatışma, santralin güvenliğini kritik bir endişe haline getirmiş durumda.

    Santralde her biri 235U (LEU) yakıtlı ve 950 MWe güç üreten altı adet VVER-1000 basınçlı hafif su nükleer reaktörü (PWR) bulunuyor. Bu reaktörler toplamda 5.700 MW elektrik gücü üretiyor. Santral 2020 yılında ülkenin nükleer enerjiden elde edilen elektriğinin yaklaşık yarısını ve Ukrayna'da üretilen toplam elektriğin beşte birinden fazlasını karşılıyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün sonra, Rus güçleri hem nükleer hem de termik santralleri ele geçirmiş ve santralin kontrolü Rosatom’a verilmişti. Zaporizhzhia tesisi o zamandan bu yana enerji üretmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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