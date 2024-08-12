Ukrayna’daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Altı nükleer reaktöre sahip olan Zaporizhzhia tesisi şu anda soğuk kapatma durumunda. Buna rağmen tesis, nükleer malzemesini soğuk tutmak ve olası felaketleri önlemek için harici güç kaynaklarına bağlı. Devam eden çatışma, santralin güvenliğini kritik bir endişe haline getirmiş durumda.
Santralde her biri 235U (LEU) yakıtlı ve 950 MWe güç üreten altı adet VVER-1000 basınçlı hafif su nükleer reaktörü (PWR) bulunuyor. Bu reaktörler toplamda 5.700 MW elektrik gücü üretiyor. Santral 2020 yılında ülkenin nükleer enerjiden elde edilen elektriğinin yaklaşık yarısını ve Ukrayna'da üretilen toplam elektriğin beşte birinden fazlasını karşılıyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün sonra, Rus güçleri hem nükleer hem de termik santralleri ele geçirmiş ve santralin kontrolü Rosatom’a verilmişti. Zaporizhzhia tesisi o zamandan bu yana enerji üretmiyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.