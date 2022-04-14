Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ukrayna, bir enerji sağlayıcısına yapılan Rusya destekli hack girişimini engellediklerini duyurdu

    Ukrayna, kısa süre önce ülkedeki bir enerji sağlayaıcısının sistemine yapılan bir siber saldırının başarılı bir şekilde engellendiğini paylaştı. Ülke, saldırının Rusya destekli olduğunu duyurdu.
    Oy Ver

    Ukrayna, Rus hacker gurubunu engelledi

    Ukrayna, Rus askeri istihbaratı için çalıştığı bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Sandworm'un ülkedeki bir enerji sağlayıcısını hackleme girişiminde bulunduğunu ancak engellediklerini duyurdu. Ukrayna Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi(CERT-UA), girişimin çeşitli altyapı unsurlarını hizmet dışı bırakmayı hedeflediğini paylaştı.

    ESET ve Microsoft, Ukrayna'ya yardım etti

    Ukrayna, ismini açıklamadığı bir enerji şirketinin altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya ilişkin bir gönderi paylaştı. Bilgisayar korsanlarının şirketin endüstriyel kontrol sisteminin bir kısmına girmeyi başardığı ancak herhangi bir elektrik kesinti yaşanmadan durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor.

    CERT-UA, siber saldırı girişiminin arkasında Rusya askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından desteklenen Sandworm gurubunun olduğunu açıkladı. CERT-UA ile ortak çalışma yürüterek saldırıyı önlemeye yardımcı olan ESET güvenlik araştırmacıları, aynı grubun 2014 ve 2015'te de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

    Ukraynalı üst düzey bir siber güvenlik yetkilisi olan Viktor Zhora, yaptığı bir açıklamada Industroyer kötü amaçlı yazılımının yeni sürümünün kullanıldığı siber saldırıda ESET ve Microsoft ile ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerine yer verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız