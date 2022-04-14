Ukrayna, bir enerji sağlayıcısına yapılan Rusya destekli hack girişimini engellediklerini duyurdu

Ukrayna, Rus askeri istihbaratı için çalıştığı bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Sandworm'un ülkedeki bir enerji sağlayıcısını hackleme girişiminde bulunduğunu ancak engellediklerini duyurdu. Ukrayna Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi(CERT-UA), girişimin çeşitli altyapı unsurlarını hizmet dışı bırakmayı hedeflediğini paylaştı.

ESET ve Microsoft, Ukrayna'ya yardım etti

Ukrayna, ismini açıklamadığı bir enerji şirketinin altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya ilişkin bir gönderi paylaştı. Bilgisayar korsanlarının şirketin endüstriyel kontrol sisteminin bir kısmına girmeyi başardığı ancak herhangi bir elektrik kesinti yaşanmadan durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor.

CERT-UA, siber saldırı girişiminin arkasında Rusya askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından desteklenen Sandworm gurubunun olduğunu açıkladı. CERT-UA ile ortak çalışma yürüterek saldırıyı önlemeye yardımcı olan ESET güvenlik araştırmacıları, aynı grubun 2014 ve 2015'te de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

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Ukraynalı üst düzey bir siber güvenlik yetkilisi olan Viktor Zhora, yaptığı bir açıklamada Industroyer kötü amaçlı yazılımının yeni sürümünün kullanıldığı siber saldırıda ESET ve Microsoft ile ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerine yer verdi.

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