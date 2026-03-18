Dayanıklı ve ucuz: 20.000 mAh bataryalı Ulefone RugKing 5 Pro tanıtıldı

Ulefone RugKing 5 Pro özellikleri
Cihazın en dikkat çekici özelliği 20.000 mAh kapasiteli büyük bataryası. Bu pil, haftalarca bekleme süresi sunabilecek şekilde tasarlanmış ve uzun yolculuklar, açık hava aktiviteleri ya da acil durumlar için oldukça uygun. 33W şarj hızna sahip telefon, ters şarj özelliğiyle bir powerbank giib de kullanılabiliyor.
RugKing 5 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekranla geliyor ve 910 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Yeni Su Kilidi Modu, cihaz ıslandığında dokunmatik ekranı devre dışı bırakarak yağmur veya su sıçramalarından kaynaklanan yanlış dokunmaları engelleyebiliyor.
Cihaz, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip. Bu da, beklendiği gibi suya, toza ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor.
Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri arka kısmında yer alan 1.202 LED’li güçlü kamp ışığı paneli. Acil durum ışığı olarak da kullanılabilen bu panel, kampçılar için ve tamirat işlerinde gerekli yüksek aydınlık ortamı sağlayabiliyor.
Unisoc T7250 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor ve kutudan Android 16 ile çıkıyor.
Ulefone RugKing 5 Pro, resmi online kanallar üzerinden global olarak satışa çıkmış duurmda. Normal fiyatı 299,99 dolar olan cihaz, lansmana özel 269,99 dolar fiyattan sunuluyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur