    Dayanıklı ve ucuz: 20.000 mAh bataryalı Ulefone RugKing 5 Pro tanıtıldı

    Ulefone, yeni dayanıklı telefonu RugKing 5 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkatleri çeken model, özellikle uzun pil ömrü, sağlam yapı ve pratik dış mekan özelliklerine odaklanıyor.

    Ulefone, yeni dayanıklı telefonu RugKing 5 Pro'yu küresel pazarda resmi olarak satışa sundu. Uygun fiyatıyla dikkatleri çeken model, özellikle uzun pil ömrü, sağlam yapı ve pratik dış mekan özelliklerine odaklanıyor.

    Ulefone RugKing 5 Pro özellikleri

    Cihazın en dikkat çekici özelliği 20.000 mAh kapasiteli büyük bataryası. Bu pil, haftalarca bekleme süresi sunabilecek şekilde tasarlanmış ve uzun yolculuklar, açık hava aktiviteleri ya da acil durumlar için oldukça uygun. 33W şarj hızna sahip telefon, ters şarj özelliğiyle bir powerbank giib de kullanılabiliyor.

    RugKing 5 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekranla geliyor ve 910 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Yeni Su Kilidi Modu, cihaz ıslandığında dokunmatik ekranı devre dışı bırakarak yağmur veya su sıçramalarından kaynaklanan yanlış dokunmaları engelleyebiliyor.

    Cihaz, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip. Bu da, beklendiği gibi suya, toza ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. 

    Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri arka kısmında yer alan 1.202 LED’li güçlü kamp ışığı paneli. Acil durum ışığı olarak da kullanılabilen bu panel, kampçılar için ve tamirat işlerinde gerekli yüksek aydınlık ortamı sağlayabiliyor.

    Kamera tarafında cihazda 64 MP ana kamera ve 20 MP Sony gece görüş sensörü bulunuyor. Bu sayede, tamamen karanlık ortamlarda bile fotoğraf çekmeye imkân tanıyor. 

    Unisoc T7250 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor ve kutudan Android 16 ile çıkıyor.

    Ulefone RugKing 5 Pro, resmi online kanallar üzerinden global olarak satışa çıkmış duurmda. Normal fiyatı 299,99 dolar olan cihaz, lansmana özel 269,99 dolar fiyattan sunuluyor.

