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    Hollywood filmlerindeki efektleri yapan şirketin ultra gerçekçi oyunu heyecan yarattı

    Hollywood filmlerindeki özel efektleri yapan EVR Studio yüksek dozda gerilim vaat eden Project TH kod adlı "ultra gerçekçi" sinematik aksiyon oyununu gözler önüne çıkardı. İşte oyunla ilgili detaylar.
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    Ultra gerçekçi aksiyon oyunu Project TH'nin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Hollywood filmleri için özel efektler oluşturma konusunda uzmanlaşmış Güney Koreli EVR Studio, Project TH kod adlı ultra gerçekçi sinematik aksiyon oyunun fragmanını yayınladı. Paylaşılan görüntüler daha şimdiden oyun severlerde büyük heyecan uyandırdı.

    Project TH'deki TH kısatması Two Hearts yani "iki kalp" anlamına geliyor. Oyun, Güney ve Kuzey Kore'nin birleşmenin eşiğinde olduğu yakın geleceği anlatacak. Ekran başındakilere gerçek zamanlı sinematik sahnelerin yanı sıra yakın dövüş ve çeşitli silahların kullanıldığı uzun menzilli çatışmalar içeren AAA seviyesinde bir oyun deneyimi sunacak.

    Project TH'de her biri kendine özgü üç ana oynanabilir karakter yer alacak. Özel bir değişim programıyla Güney Kore'ye gelen sıradan bir Kuzey Koreli asker, popüler bir K-Pop yıldızı ve ID: Ghost lakaplı gizemli bir terörist. Geliştiricilere göre oyun yüksek dozda gerilim vaat ediyor.

    1'e 1 ölçekte Seul inşa ediliyor

    Project T,H Max Payne'i andıran bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu olacak. Hikaye aynı olayları ve durumları üç farklı perspektiften gösterecek şekilde ilerlerken, bunlar sonunda genel bir hikayede birleşecek. Ana aksiyon 3D tarama teknolojisi ile 1'e 1 ölçekte inşa edilen Seul şehrinde yaşanacak.

    Squid Game'den Heo Sung-tae

    Projedeki üç ana karakterden ikisi ünlü aktörler Lee Hong-nae ve Heo Sung-tae tarafından canlandırılıyor. İkinci ismi Netflix'in rekorları alt üst eden dizisi Squid Game'den hatırlayacaksınız. EVR Studio henüz oyun için bir çıkış tarihi açıklamadı ancak Project TH'nin PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkacağı söyleniyor.

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