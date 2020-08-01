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    Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi

    Dünya’nın en büyük füzyon reaktörü olarak bilinen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü'nde (ITER) önemli bir aşamaya gelindi. Reaktörün montaj faaliyetleri nihayet başladı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi
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    1985 yılında ABD başkanı Ronald Reagan ve Rus Lider Mikhail Gorbaçov’un yer aldığı bir zirvede gündeme gelen ve hikâyesi o zamandan günümüze kadar uzayan Dünya’nın en büyük füzyon reaktörü projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER) adı verilen ve Avrupa Birliği, Japonya, Hindistan, ABD, Rusya, Çin ve Güney Kore’den oluşan bir konsorsiyuma ait ve Fransa’da faaliyete geçecek projede montaj aşamasına gelindi. Hatırlanacağı üzere bundan 8 ay kadar önce ITER’e ev sahipliği yapacak olan binanın inşası tamamlanmıştı.

    Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, Güneş ve benzeri yıldızlarda meydana geliyor ve atomları birleştirerek enerji üretmeye dayanıyor. Fisyon yani atomları parçalamak olarak ifade edilen reaksiyonların aksine füzyonda radyoaktif atık oluşmuyor ve çok daha fazla enerji ortaya çıkıyor. Ekstrem şartlar altında gerçekleşen bu reaksiyonlar Güneş’teki yüksek basınç sayesinde 14.6 milyon santigrat derece sıcaklıkta ortaya çıkarken Dünya koşullarında bu reaksiyonu oluşturmak ve muhafaza etmek için yaklaşık 150 milyon santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor"

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    Güneş ortamını gezegenimizde oluşturmak için elimizdeki en önemli araç ise 1960’lı yıllarda Sovyet bilim insanlarınca icat edilen Tokamak reaktörleri. Şimdiye kadar yapılmış en başarılı manyetik muhafaza sistemi olarak bilinen bu reaktörlerin füzyon reaksiyonları için bir temel oluşturacağına inanılıyor. Uygun manyetik alan altında kararlı, yüksek yoğunluk ve sıcaklığa sahip plazma oluşturabilen ve füzyon çalışmalarında sıkça kullanılan araçlar olan bu reaktörler, simit benzeri şekilleriyle hidrojen atomlarından oluşan dairesel plazma akışlarına ev sahipliği yapıyor. Süperiletken mıknatıslar sayesinde sıkıştırılan bu atomların birleşerek devasa boyutlarda enerji ortaya çıkarması sağlanıyor.

    Kendisi de bir Tokamak reaktörü olan ITER’in montajı tamamlandığında ortaya 23 bin ton ağırlığında bir yapı çıkacak. Milyonlarca parçanın bir araya getirileceği montaj sürecinde ağırlıkları 3 bin tona ulaşan süperiletken mıknatıslar kullanılacakken bunlar da birbirlerine 200 km uzunluğa ulaşan süperiletken kablolar aracılığıyla bağlanacak. Mıknatısların ideal şartlarda faaliyet göstermesi için -269 santigrat derecede soğutulması gerekiyor.

    İlk plazmadan elde edilen veriler, en az 10 yıl incelenecek

    Herşey yolunda giderse 23.6 milyar dolarlık projedeki ilk ultra-sıcak plazma 2025 yılı sonlarında üretilecek. Takip eden 10 yıllık süreçte ise araştırmacılar, ITER’den elde edecekleri verileri inceleyip reaktörün istendiği gibi çalışıp çalışmadığını anlayacak ve ileri seviye testleri gerçekleştirmeye başlayacak.

    ITER ve diğer füzyon reaktörü projelerinde, bilim insanlarının en çok merak ettikleri konuların başında ise bu yapıların tüketeceği enerjinin üreteceği enerjiden fazla olup olmayacağı hususu geliyor. Önümüzdeki süreçte bakalım insanoğlunu ne gibi gelişmeler bekliyor olacak.



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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    harcanin on milyarlarca dolar, 12yil insa suresi, pesinden 10yil test suresi, sonrasinda uygulanabilir sonuclar elde edilirse ticari kullanima uygun reaktorlerin insasi baska bir 10 ila 20 yil daha. projenin ilk baslangic zamanindan baktiginda tum calismalar 50 yil sonrasinda karsiligini almak icin. zamaninda hocamin soyledigi sozu aklima geliyor "buyuk devlet olmanin farki 50-100yil sonrasinin planlarini yapmakta yatar". bizde ise 5 yil sonrasini ongormek mumkun degil. en basitinden 2 sene sonra genel secim oldugunda sonucuna bagli olarak ulke o kadar farkli yollara gidebilir ki....
    harcanin on milyarlarca dolar, 12yil insa suresi, pesinden 10yil test suresi, sonrasinda uygulanabilir sonuclar elde edilirse ticari kullanima uygun reaktorleri...
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    tahir40 (Tahir ) 2 hf.
    Sanıyorum Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile birlikte en büyük bilimsel çalışmalardan biri. Daha önce inşa edilen tokamaklar plazmayı birkaç dakikadan fazla muhafaza edemedi, daha büyük bir tokamak yapmak bu sorunu çözer mi bilmem ama onca ülke milyarlar harcıyorsa bir ışık görmüş olmalılar. Zira %1 ihtimalle bile başarılı olsalar insanlığın enerji sorunu çözülür. Nükleer yakıta ihtiyacı olmayan, artıksız temiz enerjinin önü açılır. Kendi mini güneşlerimizi yaratabiliriz. Başarılı olunursa elde edilebileceklerin yanında 24 milyar $'ın hiçbir önemi olmaz, insanlık için yeni bir çağ açılır.
    Sanıyorum Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile birlikte en büyük bilimsel çalışmalardan biri. Daha önce inşa edilen tokamaklar plazmayı birkaç dakikadan fazla muhafa...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tahir40 (Tahir ) 2 hf.
    Sanıyorum Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile birlikte en büyük bilimsel çalışmalardan biri. Daha önce inşa edilen tokamaklar plazmayı birkaç dakikadan fazla muhafaza edemedi, daha büyük bir tokamak yapmak bu sorunu çözer mi bilmem ama onca ülke milyarlar harcıyorsa bir ışık görmüş olmalılar. Zira %1 ihtimalle bile başarılı olsalar insanlığın enerji sorunu çözülür. Nükleer yakıta ihtiyacı olmayan, artıksız temiz enerjinin önü açılır. Kendi mini güneşlerimizi yaratabiliriz. Başarılı olunursa elde edilebileceklerin yanında 24 milyar $'ın hiçbir önemi olmaz, insanlık için yeni bir çağ açılır.
    Yanıtla +5
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    tbbtl 2 hf.
    23,6 milyar dolar. Türkiye bütçesi ne kadardı
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    nebulabado 2 hf.
    Olmaz o iş...
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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    harcanin on milyarlarca dolar, 12yil insa suresi, pesinden 10yil test suresi, sonrasinda uygulanabilir sonuclar elde edilirse ticari kullanima uygun reaktorlerin insasi baska bir 10 ila 20 yil daha. projenin ilk baslangic zamanindan baktiginda tum calismalar 50 yil sonrasinda karsiligini almak icin. zamaninda hocamin soyledigi sozu aklima geliyor "buyuk devlet olmanin farki 50-100yil sonrasinin planlarini yapmakta yatar". bizde ise 5 yil sonrasini ongormek mumkun degil. en basitinden 2 sene sonra genel secim oldugunda sonucuna bagli olarak ulke o kadar farkli yollara gidebilir ki....
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 2 hf.
    Bu gerçek olursa enerjiyi tüm ülkelere çok uygun fiyattan satarlar hatta siz üretmeyin benden alın niye uğraşıyprsunuz ki dendiği günleri görürsek şaşmamak lazım. Bizde bilgiyi bu işlere kullansakta, önümüze baksak gündeme bakın ya aklı fikri olan en az 2 dk düşüsün ya boş işlerimiz o kadar çok ki. Neyse
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