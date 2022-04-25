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    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın sevilen oyunu Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu

    Uncharted 4 ve bağımsız DLC'si The Lost Legacy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection adı altında PS5 için çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de PC sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı.
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    Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve bağımsız eklenti paketi The Lost Legacy, bildiğiniz gibi Ocak 2022'de PS5 için çıkışını yapmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun PC sürümünün çıkış tarihi açıklandı.

    Haziran'da Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Epic Games'te "2022'de Çıkacak En Büyük PC Oyunları" başlıklı bir içerik yayınlandı. Bu içeriğin içerisinde UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun çıkış tarihi olarak 20 Haziran gözüküyor. Ancak kısa bir süre sonra bu tarih içerikten kaldırıldı.

    Oyunun zaten yaz aylarında çıkması bekleniyor hatta Temmuz 2022'den önce çıkması bekleniyor. Bu yüzden tarih bir hayli mantıklı. Yakın bir tarihte çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama da gelecektir.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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