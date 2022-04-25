PlayStation'ın sevilen oyunu Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve bağımsız eklenti paketi The Lost Legacy, bildiğiniz gibi Ocak 2022'de PS5 için çıkışını yapmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun PC sürümünün çıkış tarihi açıklandı.

Haziran'da Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Epic Games'te "2022'de Çıkacak En Büyük PC Oyunları" başlıklı bir içerik yayınlandı. Bu içeriğin içerisinde UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun çıkış tarihi olarak 20 Haziran gözüküyor. Ancak kısa bir süre sonra bu tarih içerikten kaldırıldı.

Diablo Immortal'ın çıkış tarihi açıklandı 5 sa. önce eklendi

Oyunun zaten yaz aylarında çıkması bekleniyor hatta Temmuz 2022'den önce çıkması bekleniyor. Bu yüzden tarih bir hayli mantıklı. Yakın bir tarihte çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama da gelecektir.

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Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu