Uncharted 2 için somut adımlar atılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en başarılı aksiyon/macera serilerinden biri olan Uncharted'ın film uyarlaması, 2022 yılında sinemaseverlerle buluştu. Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland ile Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı film, ne eleştirmenleri ne de izleyicileri tam olarak memnun edebildi. Gişede de öyle harikalar yarattığı söylenemez. Ancak film, dünya genelinde 407 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında bir başarı yakaladı aslında. Bu başarısını dijital kopya satışlarında da sürdüren film, bu sayede bir devam filminin de önünü açmış oldu.

Uncharted 2'nin Senaryosu Hazır

2022'den beri gündemde olan bu devam filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Uncharted'da Victor Sullivan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mark Wahlberg, geçtiğimiz günlerde ScreenRant'e verdiği demeçte, Uncharted 2'nin senaryosunun artık hazır olduğunu söyledi. Stüdyonun kendisini arayıp senaryonun tamamlandığını haber verdiğini açıklayan Wahlberg, yeni film hakkında oldukça heyecanlı olduğunu söyleddi.

Tom Holland ve Mark Wahlberg'i yeniden buluşturacak olan Uncharted 2 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak senaryonun tamamlanmış olması, bu projede yakında hareketlilik yaşanabileceğinin habercisi.

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Ruben Fleischer'in yönettiği ilk Uncharted filmi, oyunlarda gördüğümüzden çok daha genç bir Nathan Drake'e odaklanmış; Victor Sullivan tarafından bir soygun planına dâhil eden genç Nathan'ın yaklaşık 500 yıl önce kaybolan bir hazinenin peşinde tehlikeli bir maceraya atılmasını anlatmıştı.

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