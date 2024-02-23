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    Uncharted 2 için somut adımlar atılmaya başlandı

    2022 yapımı Uncharted filminin bir süredir hazırlık aşamasında olan devam filmi şekillenmeye başlıyor. Mark Wahlberg'in açıklaması, Uncharted 2 için somut adımlar atılmaya başlandığını gösterdi.
    Uncharted 2'nin senaryosu hazır Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en başarılı aksiyon/macera serilerinden biri olan Uncharted'ın film uyarlaması, 2022 yılında sinemaseverlerle buluştu. Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland ile Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı film, ne eleştirmenleri ne de izleyicileri tam olarak memnun edebildi. Gişede de öyle harikalar yarattığı söylenemez. Ancak film, dünya genelinde 407 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında bir başarı yakaladı aslında. Bu başarısını dijital kopya satışlarında da sürdüren film, bu sayede bir devam filminin de önünü açmış oldu.

    Uncharted 2'nin Senaryosu Hazır

    2022'den beri gündemde olan bu devam filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Uncharted'da Victor Sullivan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mark Wahlberg, geçtiğimiz günlerde ScreenRant'e verdiği demeçte, Uncharted 2'nin senaryosunun artık hazır olduğunu söyledi. Stüdyonun kendisini arayıp senaryonun tamamlandığını haber verdiğini açıklayan Wahlberg, yeni film hakkında oldukça heyecanlı olduğunu söyleddi.

    Tom Holland ve Mark Wahlberg'i yeniden buluşturacak olan Uncharted 2 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak senaryonun tamamlanmış olması, bu projede yakında hareketlilik yaşanabileceğinin habercisi.

    Ruben Fleischer'in yönettiği ilk Uncharted filmi, oyunlarda gördüğümüzden çok daha genç bir Nathan Drake'e odaklanmış; Victor Sullivan tarafından bir soygun planına dâhil eden genç Nathan'ın yaklaşık 500 yıl önce kaybolan bir hazinenin peşinde tehlikeli bir maceraya atılmasını anlatmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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