Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir

Hem PlayStation'ın hem de genel olarak oyun dünyasının en başarılı serileridnen olan ikisine imza atan Naughty Dog'un yeni oyunu ile ilgli bir ipucu edinmiş olabiliriz.

Geliştirici Naughty Dog, geçtiğimiz hafta yeni oyunlarında çalışacak insanları aradıkları geniş çaplı bir iş ilanı yayınlamışlardı. Yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını bu iş ilanlarıyla anlayabiliyoruz ancak oyunun ne olduğuna dair hiçbir detay yoktu. Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin yayınlandığı günlerde, sıradaki projelerinin ya The Last of Us Part III olduğunu ya da yeni bir IP olacaklarını söylemişlerdi.

Çıkan son söylenti ise yeni oyunlarının fantastik temalı bir oyun olduğunu gösteriyor, yani yeni bir IP. Birkaç ay önce Naughty Dog'un kıdemli konsept sanatçısı Hyoung Nam, Artstation hesanı üzerinden yeni tasarımını paylaştı. Açıklama kısmına ise yeni oyundan ilham aldığını ve bizim ne demek istediğini bildiğimizi yazmış. Eğer gerçekten çıkarım yaptığımız gibi bir durum varsa, Naughty Dog fantastik temalı yeni bir IP geliştiriyor gibi duruyor.

Naughty Dog'un sektördeki önemli firmalardan biri olduğunu söylemek gerek. Bu yüzden yaptıkları proje ne olursa olsun belirli bir kalitenin üzerinde olacaktır. Umuyoruz yakında bu projeyle ilgili resmi ayrıntıları duyarız. Bahsi geçen tasarımı aşağdıa bulabilirsiniz. Ayrıca Hyoung Nam'in diğer tasarımlarına da buradan bakabilirsiniz.

