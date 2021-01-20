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    Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir

    Uncharted ve The Last of Us serileri gibi birçok başarılı PlayStation oyununa imza atan stüdyo Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik türünde olabilir. Detaylar haberimizde.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir
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    Hem PlayStation'ın hem de genel olarak oyun dünyasının en başarılı serileridnen olan ikisine imza atan Naughty Dog'un yeni oyunu ile ilgli bir ipucu edinmiş olabiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu

    Ayrıca Bkz. "God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Geliştirici Naughty Dog, geçtiğimiz hafta yeni oyunlarında çalışacak insanları aradıkları geniş çaplı bir iş ilanı yayınlamışlardı. Yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını bu iş ilanlarıyla anlayabiliyoruz ancak oyunun ne olduğuna dair hiçbir detay yoktu. Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin yayınlandığı günlerde, sıradaki projelerinin ya The Last of Us Part III olduğunu ya da yeni bir IP olacaklarını söylemişlerdi.

    Çıkan son söylenti ise yeni oyunlarının fantastik temalı bir oyun olduğunu gösteriyor, yani yeni bir IP. Birkaç ay önce Naughty Dog'un kıdemli konsept sanatçısı Hyoung Nam, Artstation hesanı üzerinden yeni tasarımını paylaştı. Açıklama kısmına ise yeni oyundan ilham aldığını ve bizim ne demek istediğini bildiğimizi yazmış. Eğer gerçekten çıkarım yaptığımız gibi bir durum varsa, Naughty Dog fantastik temalı yeni bir IP geliştiriyor gibi duruyor.

    Naughty Dog'un sektördeki önemli firmalardan biri olduğunu söylemek gerek. Bu yüzden yaptıkları proje ne olursa olsun belirli bir kalitenin üzerinde olacaktır. Umuyoruz yakında bu projeyle ilgili resmi ayrıntıları duyarız. Bahsi geçen tasarımı aşağdıa bulabilirsiniz. Ayrıca Hyoung Nam'in diğer tasarımlarına da buradan bakabilirsiniz.

    Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir
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    https://www.gamesradar.com/naughty-dog-artist-new-game-art/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

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    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Jeolog. (Caner AKSOY) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyun çıkarmasalar bile parayı yollarım
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MALTHAEL 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir şeyler yaparlar. Bunlarda yetenekli bir stüdyo. Artık farklı şeyler yapmaları lazım, gördüğümüz zaman evet ya bizim artık ps5 almamız lazım dedirten bir şeyler görmemiz dileğiyle.

    @Jeolog. Tabii tabii ekrana parayı fırlattım ben şu anda.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) MALTHAEL
    aradaki arkadaş mesajını silmiş. kademeli olarak artıyordu orası
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    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar ne yapsa razıyız
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    uncharted 5 , şimdiden ödemeye hazırım.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyun çıkarmasalar bile parayı yollarım
    Yanıtla +9
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    Xit 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gözüm kapalı tam not veririm....
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