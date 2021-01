God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Hem PlayStation hem de oyun dünyasının en önemli oyunlarından biri olan God of War'un geliştirici stüdyosu Sony Santa Monica Studio'nun yeni bir oyun geliştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde Sony Santa Monica, bir iş ilanı yayınladı. İş ilanında yazan bilgilere göre stüdyo şu anda henüz duyurulmayan yeni bir oyun geliştiriyor ve açtıkları iş ilanı da Sanat Yönetmeni pozisyonu için. İş ilanının ayrıntılarına baktığımızda ne yazık ki oyun ile ilgili bir ayrıntı yakalamak zor ancak AAA bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Stüdyonun şu anda God of War 2'yi geliştirdiği biliniyor ancak başka bir projeleri olduğu ilk kez şimdi karşımıza çıkıyor. Santa Monica daha öncesinde bir bilim kurgu oyunu geliştirmeye başlamıştı ancak oyun 2014'te iptal edildi. Santa Monica'nın yeni projesini merakla bekliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde de size aktardığımız gibi The Last of Us Part II'nin ses tasarımcısı God of War 2 üzerinde çalışmak için Santa Monica'ya katılmıştı. Ayrıca Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı seslendiren Roger Clark'ın Santa Monica'ya katıldığı söyleniyor ancak resmi bir bilgi yok.

