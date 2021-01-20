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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor

    God of War'u geliştiren Sony Santa Monica Studio, şu anda geliştirdiği yeni bir oyun için sanat yönetmeni arıyor. Geliştirilen oyun henüz duyurulmayan bir oyun.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Hem PlayStation hem de oyun dünyasının en önemli oyunlarından biri olan God of War'un geliştirici stüdyosu Sony Santa Monica Studio'nun yeni bir oyun geliştirdiği ortaya çıktı.

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    Geçtiğimiz saatlerde Sony Santa Monica, bir iş ilanı yayınladı. İş ilanında yazan bilgilere göre stüdyo şu anda henüz duyurulmayan yeni bir oyun geliştiriyor ve açtıkları iş ilanı da Sanat Yönetmeni pozisyonu için. İş ilanının ayrıntılarına baktığımızda ne yazık ki oyun ile ilgili bir ayrıntı yakalamak zor ancak AAA bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

    Stüdyonun şu anda God of War 2'yi geliştirdiği biliniyor ancak başka bir projeleri olduğu ilk kez şimdi karşımıza çıkıyor. Santa Monica daha öncesinde bir bilim kurgu oyunu geliştirmeye başlamıştı ancak oyun 2014'te iptal edildi. Santa Monica'nın yeni projesini merakla bekliyoruz.

    Geçtiğimiz günlerde de size aktardığımız gibi The Last of Us Part II'nin ses tasarımcısı God of War 2 üzerinde çalışmak için Santa Monica'ya katılmıştı. Ayrıca Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı seslendiren Roger Clark'ın Santa Monica'ya katıldığı söyleniyor ancak resmi bir bilgi yok.



    https://www.gamesradar.com/sony-santa-monica-is-hiring-for-a-new-unannounced-game/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    GoW Mobile olmaz umarım duyurulacak olan oyun.
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    perforantes (Taner YILMAZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar bir rpg oyun yapsa bence çok güzel olur.
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