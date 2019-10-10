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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) artık kripto para şeklinde yapılan bağışları kabul edecek. UNICEF'e şimdi Bitcoin ve Ethereum bağışı yapılabiliyor.
    1 gün
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor
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    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, son zamanlarda çok tartışılan kripto para birimlerine karşı olumlu yaklaşıyor. Yapılan açıklamalara göre UNICEF'e bundan böyle Bitcoin ve Ethereum kripto para birimleriyle bağış yapılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi"

    UNICEF kripto para birimlerine sıcak bakıyor

    Kripto para birimlerine karşı olumlu yaklaşan ilk Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNICEF, bu kararı ile birlikte yurtdışından gönderilen para transferlerinden yapılan kesintilerin de kısmen önüne geçmiş olacak. Ayrıca bağışçıların, gönderdikleri kripto paranın hangi girişimlere ne şekilde harcandığını da görebilecekleri belirtiliyor.

    UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor
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    UNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Bu, UNICEF için yeni ve heyecan verici bir girişim. Dijital ekonomiler ve para birimleri, gelecek nesillerin hayatlarını şekillendirme potansiyeline sahipse, sundukları fırsatları araştırmamız önemlidir. Bu yüzden Kripto Para Fonumuzun oluşturulması insani ve kalkınma çalışmalarında önemli ve memnuniyet verici bir adımdır."



    https://www.engadget.com/2019/10/09/unicef-takes-bitcoin-ether-donations/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    muaz1984 1 gün
    Ne işe yarar bu UNICEF ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 gün
    Ne BM bir halt olur nede Unicef’ten bir halt olur bunlara
    değil para günahımı bile esirgerim.
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