UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, son zamanlarda çok tartışılan kripto para birimlerine karşı olumlu yaklaşıyor. Yapılan açıklamalara göre UNICEF'e bundan böyle Bitcoin ve Ethereum kripto para birimleriyle bağış yapılabilecek.

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UNICEF kripto para birimlerine sıcak bakıyor

Kripto para birimlerine karşı olumlu yaklaşan ilk Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNICEF, bu kararı ile birlikte yurtdışından gönderilen para transferlerinden yapılan kesintilerin de kısmen önüne geçmiş olacak. Ayrıca bağışçıların, gönderdikleri kripto paranın hangi girişimlere ne şekilde harcandığını da görebilecekleri belirtiliyor.

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UNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Bu, UNICEF için yeni ve heyecan verici bir girişim. Dijital ekonomiler ve para birimleri, gelecek nesillerin hayatlarını şekillendirme potansiyeline sahipse, sundukları fırsatları araştırmamız önemlidir. Bu yüzden Kripto Para Fonumuzun oluşturulması insani ve kalkınma çalışmalarında önemli ve memnuniyet verici bir adımdır."

https://www.engadget.com/2019/10/09/unicef-takes-bitcoin-ether-donations/