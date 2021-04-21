Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı

    Merkezsiz borsa Uniswap'ın işlem hacmi tarihi bir rekora imza attı. Uniswap nedir? Sorunun yanıtı haberimizde.
    21 Nisan 2021, 20:15 (1 sa.)
    317
    24
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı
    Tam Boyutta Gör

    Yüksek işlem ücretlerine rağmen Ethereum ağında en iyi merkezsiz borsa konumunu korumayı başaran Uniswap, tarihi bir rekora imza atarak haftalık bazda 10 milyar dolarlık işlem hacmini aştı. Görünüşe bakılırsa Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretlerine rağmen, yatırımcıların merkezsiz finans (DeFi) uygulamalarına ilgisi artmaya devam ediyor. 

    Uniswap Analytics'ten alınan istatistiksel verilere göre, popüler DEX’in haftalık işlem hacmi tarihte ilk kez 10 milyar dolara ulaştı. Uniswap’ın haftalık işlem hacminin 10.17 milyar dolarlık  seviyeye ulaşması, bir önceki haftanın işlem hacmiyle karşılaştırıldığında %26’lık yükseliş anlamına geliyor. 

    Uniswap Nedir?

    DEX olarak da bilinen merkezsiz borsalar, kullanıcıların paralarının sorumluluğunu üçüncü bir tarafa bırakmadan takas etmelerine olanak sağlıyor. Uniswap da Ethereum ağı üzerinde inşa edilen orijinal merkezsiz borsalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

    Kullanıcılar Uniswap borsası aracılığıyla Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş ERC-20 tabanlı token'ları alıp satabiliyor. Fakat Ethereum’un yüksek işlem ücretleri sebebiyle yatırımcılar alternatif işlemler aramaya itiyor. Uniswap ise bu konuda bazı adımlar atması gerektiğinin farkında ve bu nedenle 5 Mayıs’ta kullanıma sunacağı Uniswap v3 güncellemesiyle hem likidite hem de ticaret verimliliğindeki iyileştirmeyi hedefliyor.



    https://decrypt.co/68562/uniswap-hits-record-10-billion-weekly-trading-volume
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    FerdosParadise 22 saat önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 23 saat önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #6 42 dk. Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak 56 dk. Xiaomi, şimşek tasarımlı arka kamera modülüne sahip bir telefonun patentini aldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı Sonraki Netflix’in büyümesi yavaşlıyor 1 sa. Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda 1 sa. God of War geliştiricisinin yeni oyunu fantastik türünde olacak gibi duruyor 2 sa. Dünya atmosferini en çok kirleten web siteleri belli oldu 2 sa. Emilia Clarke, Marvel dizisi Secret Invasion'ın kadrosuna katıldı 3 sa. Realme 8 5G resmi olarak tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci ve 90 Hz ekran 3 sa. Instagram saldırgan mesajları filtreleme özelliği sunuyor 3 sa. Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge geniş bir alanı görebiliyor 4 sa. DiCaprio ve DeNiro başrollü Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un çekimleri başladı 4 sa. Facebook’un kripto parası Diem, 2021 sonunda piyasaya sürülebilir 4 sa. Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Huawei teknolojileriyle donatılan ilk otomobil Çin'de satışa sunuldu 5 sa. Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı 5 sa. Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var? 6 sa. Kripto para borsasında yeni Tosuncuk olayı mı? 6 sa. Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds 6 sa. Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon yayın dönemi açıklandı 7 sa. Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox Series'in kontrolcülerini destekleyecek 7 sa. Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak 8 sa. Android kullanıcıları da Apple AirTag aparatına ulaşabilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız