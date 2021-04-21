Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı

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Yüksek işlem ücretlerine rağmen Ethereum ağında en iyi merkezsiz borsa konumunu korumayı başaran Uniswap, tarihi bir rekora imza atarak haftalık bazda 10 milyar dolarlık işlem hacmini aştı. Görünüşe bakılırsa Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretlerine rağmen, yatırımcıların merkezsiz finans (DeFi) uygulamalarına ilgisi artmaya devam ediyor.

Uniswap Analytics'ten alınan istatistiksel verilere göre, popüler DEX’in haftalık işlem hacmi tarihte ilk kez 10 milyar dolara ulaştı. Uniswap’ın haftalık işlem hacminin 10.17 milyar dolarlık seviyeye ulaşması, bir önceki haftanın işlem hacmiyle karşılaştırıldığında %26’lık yükseliş anlamına geliyor.

Uniswap Nedir?

DEX olarak da bilinen merkezsiz borsalar, kullanıcıların paralarının sorumluluğunu üçüncü bir tarafa bırakmadan takas etmelerine olanak sağlıyor. Uniswap da Ethereum ağı üzerinde inşa edilen orijinal merkezsiz borsalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar Uniswap borsası aracılığıyla Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş ERC-20 tabanlı token'ları alıp satabiliyor. Fakat Ethereum’un yüksek işlem ücretleri sebebiyle yatırımcılar alternatif işlemler aramaya itiyor. Uniswap ise bu konuda bazı adımlar atması gerektiğinin farkında ve bu nedenle 5 Mayıs’ta kullanıma sunacağı Uniswap v3 güncellemesiyle hem likidite hem de ticaret verimliliğindeki iyileştirmeyi hedefliyor.

https://decrypt.co/68562/uniswap-hits-record-10-billion-weekly-trading-volume

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