Unitree H1, hidrolik olmadan ters takla atan ilk insansı robot oldu

Unitree H1’den bir başarı daha
Boston Dynamics'in Atlas robotu dünya çapında ünlü bir insansı ve şimdiye kadar ters takla da dahil olmak üzere birçok akrobatik harekete imza attı. Ancak tüm bunları yaparken diğer benzerleri gibi potansiyel olarak sızma eğilimi gösteren hidrolik sistemlere güvendi. Bu sistemler aynı zamanda ağırlık konusunda da dezavantaj getiriyor. Ancak Unitree'nin H1 insansı robotunda bu sistemler yok, onun yerine şirket tarafından geliştirilen M107 elektrikli eklem motorları bulunuyor.
Her bir motor 360 Nm'lik etkileyici bir tepe torkuna sahip. Robot bu motorlardan vücudunda birkaç tane taşıyor. Her bacağın kalçada üç, dizde bir ve ayak bileğinde bir serbestlik derecesi bulunuyor. Takla atma olayında ise Unitree, takviyeli öğrenme simülasyonunu kullanarak bunu mümkün kıldığını söylüyor.
Unitree, insansı robot evrenine H1 ile hızlı ve yeni bir giriş yapmış olsa da şimdiden çantasına önemli yetenekleri eklemiş durumda. Bununla birlikte H1'in tahmini fiyat etiketi şimdiden 90 bin dolar seviyesinde bulunuyor ancak piyasaya çıkış için daha uzun bir süre var. Unitree H1, 1,8 m boy ve 47 kg ağırlığa sahip. Robot 30 kg’a kadar yük taşıyabilirken saniyede 3,3 metre (Atlas, 2.5m/s) hızda yürüyebiliyor ki, bu bir dünya rekoru. Şirket ayrıca ticari sürümde genel kullanım için 5 m/s gibi bir hıza ulaşmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.