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    Anlık Bildirim

    Unitree H1, hidrolik olmadan ters takla atan ilk insansı robot oldu

    Çinli robotik şirketi Unitree’nin insansı robotu H1 önemli bir başarıya imza attı. Unitree H1, hidroliksiz olarak ters takla atan ilk insansı robot olarak tarihe geçti.
    Unitree H1, hidroliksiz ters takla atan ilk insansı robot oldu Tam Boyutta Gör
    Robotların yürüdüğünü, koştuğunu, insanlar gibi konuştuğunu ve hareket ettiğini şimdiye kadar gördük. Ancak hidrolik olmadan ters takla atan bir robot? İşte bunu ilk defa görüyoruz. Bu ayın başlarında insansı robotlar için dünya hız rekoru kıran Çinli Unitree, şimdi de bir başka rekora imza atıyor. Unitree H1, hidrolik kullanmadan ayakta ters takla atan ilk robot unvanını aldı.

    Unitree H1’den bir başarı daha

    Boston Dynamics'in Atlas robotu dünya çapında ünlü bir insansı ve şimdiye kadar ters takla da dahil olmak üzere birçok akrobatik harekete imza attı. Ancak tüm bunları yaparken diğer benzerleri gibi potansiyel olarak sızma eğilimi gösteren hidrolik sistemlere güvendi. Bu sistemler aynı zamanda ağırlık konusunda da dezavantaj getiriyor. Ancak Unitree'nin H1 insansı robotunda bu sistemler yok, onun yerine şirket tarafından geliştirilen M107 elektrikli eklem motorları bulunuyor.

    Her bir motor 360 Nm'lik etkileyici bir tepe torkuna sahip. Robot bu motorlardan vücudunda birkaç tane taşıyor. Her bacağın kalçada üç, dizde bir ve ayak bileğinde bir serbestlik derecesi bulunuyor. Takla atma olayında ise Unitree, takviyeli öğrenme simülasyonunu kullanarak bunu mümkün kıldığını söylüyor.

    Unitree, insansı robot evrenine H1 ile hızlı ve yeni bir giriş yapmış olsa da şimdiden çantasına önemli yetenekleri eklemiş durumda. Bununla birlikte H1'in tahmini fiyat etiketi şimdiden 90 bin dolar seviyesinde bulunuyor ancak piyasaya çıkış için daha uzun bir süre var. Unitree H1, 1,8 m boy ve 47 kg ağırlığa sahip. Robot 30 kg’a kadar yük taşıyabilirken saniyede 3,3 metre (Atlas, 2.5m/s) hızda yürüyebiliyor ki, bu bir dünya rekoru. Şirket ayrıca ticari sürümde genel kullanım için 5 m/s gibi bir hıza ulaşmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    gaming gen tr güvenilir mi xiaomi widget ekleme kaf kef ne demek toyota corolla 1.4 d-4d motor ömrü viski kokar mı

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