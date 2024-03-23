Unitree H1, hidrolik olmadan ters takla atan ilk insansı robot oldu

Tam Boyutta Gör Robotların yürüdüğünü, koştuğunu, insanlar gibi konuştuğunu ve hareket ettiğini şimdiye kadar gördük. Ancak hidrolik olmadan ters takla atan bir robot? İşte bunu ilk defa görüyoruz. Bu ayın başlarında insansı robotlar için dünya hız rekoru kıran Çinli Unitree, şimdi de bir başka rekora imza atıyor. Unitree H1, hidrolik kullanmadan ayakta ters takla atan ilk robot unvanını aldı.

Unitree H1’den bir başarı daha

Boston Dynamics'in Atlas robotu dünya çapında ünlü bir insansı ve şimdiye kadar ters takla da dahil olmak üzere birçok akrobatik harekete imza attı. Ancak tüm bunları yaparken diğer benzerleri gibi potansiyel olarak sızma eğilimi gösteren hidrolik sistemlere güvendi. Bu sistemler aynı zamanda ağırlık konusunda da dezavantaj getiriyor. Ancak Unitree'nin H1 insansı robotunda bu sistemler yok, onun yerine şirket tarafından geliştirilen M107 elektrikli eklem motorları bulunuyor.

Her bir motor 360 Nm'lik etkileyici bir tepe torkuna sahip. Robot bu motorlardan vücudunda birkaç tane taşıyor. Her bacağın kalçada üç, dizde bir ve ayak bileğinde bir serbestlik derecesi bulunuyor. Takla atma olayında ise Unitree, takviyeli öğrenme simülasyonunu kullanarak bunu mümkün kıldığını söylüyor.

Unitree H1, 12 km/h hızla en hızlı insansı robot rekorunu kırdı 2 hf. önce eklendi

Unitree, insansı robot evrenine H1 ile hızlı ve yeni bir giriş yapmış olsa da şimdiden çantasına önemli yetenekleri eklemiş durumda. Bununla birlikte H1'in tahmini fiyat etiketi şimdiden 90 bin dolar seviyesinde bulunuyor ancak piyasaya çıkış için daha uzun bir süre var. Unitree H1, 1,8 m boy ve 47 kg ağırlığa sahip. Robot 30 kg’a kadar yük taşıyabilirken saniyede 3,3 metre (Atlas, 2.5m/s) hızda yürüyebiliyor ki, bu bir dünya rekoru. Şirket ayrıca ticari sürümde genel kullanım için 5 m/s gibi bir hıza ulaşmayı planlıyor.

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Unitree H1, hidroliksiz ters takla atan ilk insansı robot oldu