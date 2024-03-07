Unitree H1, 12 km/h hıza ulaşarak en hızlı insansı robot rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör Unitree Robotics'in H1 V3.0 Evolution'ı, en hızlı tam boyutlu insansı robot olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Düz bir zeminde 12 km/h doğrusal yürüme hızına ulaşan ilk insansı robot firma tarafından yayınlanan bir video ile gösterildi.

Unitree, genel amaçlı H1 robotunun yenilikçi güç aktarım mekanizmasıyla yüksek düzeyde hız, güç, manevra kabiliyeti ve esnekliğe sahip olduğunu belirterek, robotun dünyanın en güçlü genel amaçlı insansı robotu olduğunu iddia ediyor.

Boston Dynamics'in Atlas'ını geçti

Bir önceki rekor, 9 km/h hızla hareket edebilen Boston Dynamics'in Atlas'ı tarafından elde edilmişti.

Şanghay yakınlarındaki Hangzhou'da bulunan Unitree, 2017 yılında kuruldu. Şirket, insansı robotları demokratikleştirmek ve onları dronlar ve akıllı telefonlar gibi modern cihazlar kadar yaygın ve uygun fiyatlı hale getirmek istiyor. Dört ayaklı robot teknolojisi alanında yenilikçi bir firma olan Unitree, Go2 dört ayaklı robotunun en yeni versiyonunu 1.600 dolar fiyattan satışa sundu.

Geliştirilmiş H1 V3.0'ın videoda dinamik hareket çeşitliliğine sahip olduğu görülüyor. Robot, gösteri videosunda koreografili bir dans rutini gerçekleştirirken kollarını, bacaklarını ve gövdesini akıcı bir şekilde hareket ettirebiliyor. Bu yetenek, robotun yürümekten fazlasını yapabildiğini gösteriyor.

Ayrıca robotun, normal bir insan gibi yerinde sıçrayabilmesi de bir diğer etkileyici özellik. Geliştirilmiş dinamik hareket yetenekleriyle donatılan yeni sürümle H1, kolaylıkla dönebiliyor, merdivenleri çıkıp geri geri dahi inebiliyor. İtmelere ve darbelere karşı dengesini koruyabiliyor.

H1 insansı robotu yaklaşık 180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında. Robot, şirket tarafından geliştirilen dişli takımına ve yüksek torklu eklem motoruna sahip. Robotta aynı zamanda 863 Wh kapasiteye sahip batarya yer alıyor.

Bunların dışında H1, bir adet derinlik kamerası ve görüş için bir adet 3D LiDAR sensörüyle donatılmış. Robotun bacak eklemlerinde beş, kollarda dört serbestlik derecesi (DOF) olduğu belirtiliyor.

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Unitree, H1 insansı robotu için geçen yıldan itibaren ön sipariş almaya başladı ve teslimatlara 2024'ün ortalarında başlamayı planlıyor. H1'in 90.000 dolar ile 150.000 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Unitree, nispeten uygun fiyatlı H1 robotuyla, Boston Dynamics Atlas, Tesla Optimus ve Agility Robotics Digit gibi firmalara rakip olmayı hedefliyor.

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Unitree H1, 12 km/h hızla en hızlı insansı robot rekorunu kırdı