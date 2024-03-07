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    Unitree H1, 12 km/h hıza ulaşarak en hızlı insansı robot rekorunu kırdı

    Unitree Robotics'in H1 isimli robotu, en hızlı tam boyutlu insansı robot olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdı. 12 km/h hıza ulaşan insansı robot, firma tarafından yayınlanan bir video ile gösterildi.
    Unitree H1, 12 km/h hızla en hızlı insansı robot rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Unitree Robotics'in H1 V3.0 Evolution'ı, en hızlı tam boyutlu insansı robot olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Düz bir zeminde 12 km/h doğrusal yürüme hızına ulaşan ilk insansı robot firma tarafından yayınlanan bir video ile gösterildi.

    Unitree, genel amaçlı H1 robotunun yenilikçi güç aktarım mekanizmasıyla yüksek düzeyde hız, güç, manevra kabiliyeti ve esnekliğe sahip olduğunu belirterek, robotun dünyanın en güçlü genel amaçlı insansı robotu olduğunu iddia ediyor.

    Boston Dynamics'in Atlas'ını geçti

    Bir önceki rekor, 9 km/h hızla hareket edebilen Boston Dynamics'in Atlas'ı tarafından elde edilmişti.

    Şanghay yakınlarındaki Hangzhou'da bulunan Unitree, 2017 yılında kuruldu. Şirket, insansı robotları demokratikleştirmek ve onları dronlar ve akıllı telefonlar gibi modern cihazlar kadar yaygın ve uygun fiyatlı hale getirmek istiyor. Dört ayaklı robot teknolojisi alanında yenilikçi bir firma olan Unitree, Go2 dört ayaklı robotunun en yeni versiyonunu 1.600 dolar fiyattan satışa sundu.

    Geliştirilmiş H1 V3.0'ın videoda dinamik hareket çeşitliliğine sahip olduğu görülüyor. Robot, gösteri videosunda koreografili bir dans rutini gerçekleştirirken kollarını, bacaklarını ve gövdesini akıcı bir şekilde hareket ettirebiliyor. Bu yetenek, robotun yürümekten fazlasını yapabildiğini gösteriyor.

    Ayrıca robotun, normal bir insan gibi yerinde sıçrayabilmesi de bir diğer etkileyici özellik. Geliştirilmiş dinamik hareket yetenekleriyle donatılan yeni sürümle H1, kolaylıkla dönebiliyor, merdivenleri çıkıp geri geri dahi inebiliyor. İtmelere ve darbelere karşı dengesini koruyabiliyor.

    H1 insansı robotu yaklaşık 180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında. Robot, şirket tarafından geliştirilen dişli takımına ve yüksek torklu eklem motoruna sahip. Robotta aynı zamanda 863 Wh kapasiteye sahip batarya yer alıyor.

    Bunların dışında H1, bir adet derinlik kamerası ve görüş için bir adet 3D LiDAR sensörüyle donatılmış. Robotun bacak eklemlerinde beş, kollarda dört serbestlik derecesi (DOF) olduğu belirtiliyor.

    Unitree, H1 insansı robotu için geçen yıldan itibaren ön sipariş almaya başladı ve teslimatlara 2024'ün ortalarında başlamayı planlıyor. H1'in 90.000 dolar ile 150.000 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Unitree, nispeten uygun fiyatlı H1 robotuyla, Boston Dynamics Atlas, Tesla Optimus ve Agility Robotics Digit gibi firmalara rakip olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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