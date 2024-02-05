Universal Music milyonlarca şarkıyı TikTok'tan kaldırdı

TikTok, Universal Music Group ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Taylor Swift, The Weeknd ve Harry Styles gibi ünlülerin müziklerini içeren videolar TikTok'tan kaldırdığını açıkladı.
TikTok ile şirket arasındaki lisans anlaşması sona erdi ve yeni bir anlaşmaya varılamadı. UMG, TikTok'un sanatçıların şarkılarına erişim için diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin daha azını ödemek istediğini söyledi.
TikTok, UMG'yi "yanlış bir açıklama" sunmakla suçladı.
Yeni karar doğrultusunda, UMG müziğe ait olan tüm videoların sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar yapılamayacak.
Ariana Grande ve Katy Perry gibi bazı sanatçıların şarkılarının çoğu da, diğer plak şirketlerine ait olan birkaç şarkı dışında resmi sayfalarından kaldırıldı.
Bir başka UMG sanatçısı olan Billie Eilish'in de bir şarkısı hariç tüm şarkıları kaldırıldı. Parçaların resmi olmayan, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları ise hâlâ kullanılabilir.
Bu esnada, UMG'ye ait bir plak şirketiyle sözleşme imzalayan sanatçı Cody Fry, bir TikTok videosunda, "çarpışan iki gezegen arasında duran bir kişi gibi" hissettiğini söyledi.
33 yaşındaki müzisyen, BBC'ye, "I Hear A Symphony" adlı şarkısının ilk çıkışından birkaç yıl sonra, 2021'de TikTok'ta viral hale geldiğinde bir TikTok hesabının bile olmadığını, ama orada ünlendiğini söyledi.
Fry, TikTok'un "müziğe şu anda olduğundan daha fazla değer vermesi gerektiğini" düşündüğünü ve iki devin farklılıkları "sahadaki sanatçıların zararına sonuçlanmadan" çözebilmelerini dilediğini ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.