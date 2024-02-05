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    Universal Music milyonlarca şarkıyı TikTok'tan kaldırdı

    TikTok, Universal Music Group ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Taylor Swift, The Weeknd ve Harry Styles gibi ünlülerin müziklerini içeren videolar TikTok'tan kaldırdığını açıkladı.

    Universal Music milyonlarca şarkıyı TikTok'tan kaldırdı

    TikTok, Universal Music Group ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Taylor Swift, The Weeknd ve Harry Styles gibi ünlülerin müziklerini içeren videolar TikTok'tan kaldırdığını açıkladı.

    TikTok ile şirket arasındaki lisans anlaşması sona erdi ve yeni bir anlaşmaya varılamadı. UMG, TikTok'un sanatçıların şarkılarına erişim için diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin daha azını ödemek istediğini söyledi.

    TikTok, UMG'yi "yanlış bir açıklama" sunmakla suçladı. 

    Yeni karar doğrultusunda, UMG müziğe ait olan tüm videoların sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar yapılamayacak.

    Ariana Grande ve Katy Perry gibi bazı sanatçıların şarkılarının çoğu da, diğer plak şirketlerine ait olan birkaç şarkı dışında resmi sayfalarından kaldırıldı.

    Bir başka UMG sanatçısı olan Billie Eilish'in de bir şarkısı hariç tüm şarkıları kaldırıldı. Parçaların resmi olmayan, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları ise hâlâ kullanılabilir.

    Bu esnada, UMG'ye ait bir plak şirketiyle sözleşme imzalayan sanatçı Cody Fry, bir TikTok videosunda, "çarpışan iki gezegen arasında duran bir kişi gibi" hissettiğini söyledi.

    33 yaşındaki müzisyen, BBC'ye, "I Hear A Symphony" adlı şarkısının ilk çıkışından birkaç yıl sonra, 2021'de TikTok'ta viral hale geldiğinde bir TikTok hesabının bile olmadığını, ama orada ünlendiğini söyledi.

    Fry, TikTok'un "müziğe şu anda olduğundan daha fazla değer vermesi gerektiğini" düşündüğünü ve iki devin farklılıkları "sahadaki sanatçıların zararına sonuçlanmadan" çözebilmelerini dilediğini ekledi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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