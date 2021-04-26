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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu

    NFT çılgınlığı devam ediyor. Rap dünyasının sevilen sanatçısı Eminem, üç farklı NFT çıkarıyor. NFT'lerden birisi açık artırmayla satılacak.
    26 Nisan 2021, 14:30 (13 sa.)
    2,5b
    8
    7
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu
    Tam Boyutta Gör

    NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ana akımda hızla benimsenmeye devam ediyor. Öyle ki son birkaç ayda birçok sanatçı, eserlerini NFT’ye dönüştürdü ve satışa sundu. Kısa bir süre önce Elon Musk da NFT şarkısını çıkartmış ve bu eser büyük bir ilgi toplamıştı. 

    Şimdiyse ABD’li rap müzik sanatçısı Eminem, imzalı NFT eserlerini yayınlamak için Gemini’ye ait bir NFT platformu olan Nifty Gateway ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Belirtilenlere göre üç ayrı türde NFT satışa sunulacak ve hepsi Eminem tarafından üretilen, orijinal bir ritme sahip yüksek kaliteli animasyonlar olacak.

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    “Tools of the Trade” ve “Still D.G.A.F.” olarak isimlendirilen ilk iki NFT’nin 50 baskısının bulunduğu ve her birinin 5.000 dolarlık fiyattan satılacağı belirtiliyor. Bu baskılar satın almak için hızlı davrananlar numaralandırılmış ve rapçi tarafından imzalanmış fiziksel bir baskıya da sahip olacaklar. Sonuncu NFT, “Stan’s Revenge” ise tek bir baskı olarak kararlaştırılmış. Bu yüzden en yüksek teklif verene satılacağı belirtiliyor. Bu anlaşma üzerine Nifty Gateway kurucularından Ashley Ramos konu ile ilgi şunları kaydetti:

    “Eminem’i platformumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. NFT’lere olan ilgi artmaya devam ediyor ve bu işbirliğini topluluğumuza taşımaktan, onlara yeni eser ve müziklere erişim sağlamaktan dolayı çok heyecanlıyız.”
     



    https://decrypt.co/69027/eminem-partners-with-geminis-nifty-gateway-to-launch-his-first-nft
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    xamaximax 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarihin en garip ve saçma dönemindeyiz kesinlikle covidi nftsi vs vs
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji forumunda bu kadar çok teknoloji cahilinin olması peki..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    T th9 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    ülke teknoloji görmüyor ki forum görsün, 100m interneti gereksiz gören adam var burada, nft'yi nasıl anlatıcaksın.
    Yanıtla +1
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    xamaximax 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarihin en garip ve saçma dönemindeyiz kesinlikle covidi nftsi vs vs
    Yanıtla +4
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    Yanfo (Yvz ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Faruk Fatih Özer'i, bu koleksiyonu almaya davet ediyorum.
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    T th9 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    yav bu nft amerikanın oyunu yav bırakın bu işleri patates yiyin, soğan yiyin.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tırt
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    kara para aklama
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