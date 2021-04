Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu

Tam Boyutta Gör

NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ana akımda hızla benimsenmeye devam ediyor. Öyle ki son birkaç ayda birçok sanatçı, eserlerini NFT’ye dönüştürdü ve satışa sundu. Kısa bir süre önce Elon Musk da NFT şarkısını çıkartmış ve bu eser büyük bir ilgi toplamıştı.

Şimdiyse ABD’li rap müzik sanatçısı Eminem, imzalı NFT eserlerini yayınlamak için Gemini’ye ait bir NFT platformu olan Nifty Gateway ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Belirtilenlere göre üç ayrı türde NFT satışa sunulacak ve hepsi Eminem tarafından üretilen, orijinal bir ritme sahip yüksek kaliteli animasyonlar olacak.

“Tools of the Trade” ve “Still D.G.A.F.” olarak isimlendirilen ilk iki NFT’nin 50 baskısının bulunduğu ve her birinin 5.000 dolarlık fiyattan satılacağı belirtiliyor. Bu baskılar satın almak için hızlı davrananlar numaralandırılmış ve rapçi tarafından imzalanmış fiziksel bir baskıya da sahip olacaklar. Sonuncu NFT, “Stan’s Revenge” ise tek bir baskı olarak kararlaştırılmış. Bu yüzden en yüksek teklif verene satılacağı belirtiliyor. Bu anlaşma üzerine Nifty Gateway kurucularından Ashley Ramos konu ile ilgi şunları kaydetti:

“Eminem’i platformumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. NFT’lere olan ilgi artmaya devam ediyor ve bu işbirliğini topluluğumuza taşımaktan, onlara yeni eser ve müziklere erişim sağlamaktan dolayı çok heyecanlıyız.”



https://decrypt.co/69027/eminem-partners-with-geminis-nifty-gateway-to-launch-his-first-nft

