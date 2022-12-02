Tahminleri doğru çıkan ünlü yatırımcı Bitcon’in gelecek yılki değerini açıkladı

Bitcoin, 10.000 dolar seviyesini görebilir
Mobius, bitcoin’in şu anki 17.000 dolar seviyesinde kalmasını beklerken, 2023′te 10.000 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini söyledi. Yatırımcı, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Bitcoin’deki ayı durumunun yükselen faiz oranlarından ve ABD Merkez Bankası’nın genel sıkı para politikasından kaynaklandığını söyledi.
“Elbette kripto para işlemleri için %5 veya daha yüksek faiz oranları sunan bir dizi teklif bulunuyor, ancak bu tür oranları sunan şirketlerin çoğu, kısmen FTX’in bir sonucu olarak iflas etti. Dolayısıyla bu kayıplar arttıkça insanlar faiz kazanmak için kripto parayı elde tutmaktan korkar hale geliyor.”
Mobius ayrıca kripto paraların patlamasını doğrudan Fed’in para arzının son birkaç yılda %40 artmasına dayandırıyor. Mobius, “Yani kripto para üzerinde spekülasyon yapmak için bol miktarda nakit vardı” diye ekledi. Faiz artırımları sonucunda ise artık Fed bu sıcak parayı çekmeye başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam