Tahminleri doğru çıkan ünlü yatırımcı Bitcon’in gelecek yılki değerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Mobius Capital Partners’ın kurucu ortağı kıdemli yatırımcı Mark Mobius, bu yıl için Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesine gerileyeceğini tahmin etmiş ve bu tahmininde başarılı olmuştu. Mobius, şimdi ise 2023 yılı için Bitcoin ne kadar olacak sorusunu yanıtlıyor. Yatırımcıya göre en büyük kripto para olan Bitcoin, 10.000 dolar seviyesini görebilir.

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Bitcoin, 10.000 dolar seviyesini görebilir

Mobius, bitcoin’in şu anki 17.000 dolar seviyesinde kalmasını beklerken, 2023′te 10.000 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini söyledi. Yatırımcı, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Bitcoin’deki ayı durumunun yükselen faiz oranlarından ve ABD Merkez Bankası’nın genel sıkı para politikasından kaynaklandığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Mobius, “Daha yüksek faiz oranlarıyla, Bitcoin veya diğer kripto para birimlerini tutmanın veya satın almanın cazibesi daha az çekici hale geliyor çünkü sadece coin tutmak faiz getirmez” dedi ve devam etti:

“Elbette kripto para işlemleri için %5 veya daha yüksek faiz oranları sunan bir dizi teklif bulunuyor, ancak bu tür oranları sunan şirketlerin çoğu, kısmen FTX’in bir sonucu olarak iflas etti. Dolayısıyla bu kayıplar arttıkça insanlar faiz kazanmak için kripto parayı elde tutmaktan korkar hale geliyor.”

Mobius ayrıca kripto paraların patlamasını doğrudan Fed’in para arzının son birkaç yılda %40 artmasına dayandırıyor. Mobius, “Yani kripto para üzerinde spekülasyon yapmak için bol miktarda nakit vardı” diye ekledi. Faiz artırımları sonucunda ise artık Fed bu sıcak parayı çekmeye başlamış durumda.

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