Ünlü yazılımcı John Carmack uyardı: Bilinçli yapay zeka sadece an meselesi

Tam Boyutta Gör Ünlü bilgisayar programcısı ve yazılımcısı John Carmack’in bir sonraki hedefi yapay genel zekaya (AGI) ulaşmak. Carmack, bunun sadece an meselesi olduğunu ifade ederken, mevcut yapay zekanın neredeyse her alanda büyük bir hızla geliştiğinin de altını çiziyor.

Tanımayanlar için John Carmack, id Software'i kurdu ve 1990’larda Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom, Quake ve devam oyunlarının baş yazılımcısı oldu. Carmack aynı zamanda 2000’de Armadillo Aerospace’i kurdu sonrasında Oculus VR’da görev aldı ve şimdilerde ise kurduğu Keen Technologies ile yapay genel zekaya (AGI- artificial general intelligence) odaklanmış durumda.

Bilinçli yapay zeka sadece an meselesi

Dallas Innovates ile yapmış olduğu özel röportajda önemli bilgiler açıklayan John Carmack’e göre yapay zekanın insan beynini simüle edebilmesi an meselesi. Carmack, yapay genel zekaya yani bilinçli bir yapay zekaya ulaşmak için gereken tüm malzemelerin artık toplandığını ifade ediyor. Artık gereken tek şey bu malzemeler ile pastayı yapabilmek. Carmack’e göre geliştirilen araçlar, mevcut yapay zeka modelleri, oluşan bilgi birikimi bilinçli bir yapay zeka için yeterli seviyede.

Tam Boyutta Gör Carmack, yapay genel zeka için tek engelin bilinç olduğunun da altını çiziyor. Hemen üstte verdiğim malzemeleri pastaya çevirme örneğinde olduğu gibi bir “usta” lazım ve Carmack’e göre şimdilik o ustaya ulaşmak için biraz daha yol var. Zira henüz bilincin ne olduğu veya nasıl geliştiği tam olarak anlanmış değil. Dolayısıyla programcılar bunu bir yazılımla modelleyemiyor.

Carmack bu durumu, “Henüz sahip olmadığımız şey bir nevi bilinç. Yani insan beynini boş verin, fare gibi hareket edebilen şeylere bile sahip değiliz ya da bir kedi. Ama tüm bu şeylere çok yakınmışız gibi geliyor" şeklinde ifade ediyor.

"2030'larda ulaşabiliriz"

Ayrıca mevcut yapay zekanın, bilişsel olarak yürüyen bir çocuğa ulaşmadığını söylüyor ve “Henüz buna sahip olmadığımız için, böyle bir varlığı simüle etme yeteneğimiz yok. Beynin yapabildiği ancak mevcut modellerimizin hiçbirinin yapmadığı hileler, teknikler ve stratejiler var. Ama o noktaya gelmek benim için ulaşılmaz görünmüyor. Bunun esasen kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.”

ChatGPT, mahkemede karar vermek için kullanıldı 2 gün önce eklendi

Carmack, mevcut durumu yaptığı 3 boyutlu video oyunlarına benzetiyor. Carmack, kendisi yapmamış olsa bile eninde sonunda 3 boyutlu oyunların olacağını sadece durumu erkene çektiğini ifade ediyor. Ünlü isme göre bilinçli yapay zekalara muhtemelen 2030’larda ulaşılacak. Bu yıllara ulaştığımızda ise ünlü yazılımcı, yapay zeka endüstrisinin trilyonlarca dolar değerinde olacağını söylüyor.

Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere halihazırda büyük teknoloji şirketleri daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde yapay zeka yatırımları yapıyor. Microsoft, ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI'a milyarlarca dolar yatırımda bulunarak bir ortaklık oluşturdu. Microsoft, Bing arama motoru ve Edge tarayıcısı dahil kendi ürünlerine yapay zekayı ekliyor. Aynı şekilde Google, yapay zeka aracı Bard ile arma motorunu güçlendireceğini söylüyor.

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Ünlü yazılımcı uyardı: Bilinçli yapay zeka sadece an meselesi