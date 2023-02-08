Microsoft, ChatGPT ile güçlendirilen yeni Bing ve Edge tarayıcıyı tanıttı

Tam Boyutta Gör Microsoft ile OpenAI artık et ile tırnak gibiler. Beklendiği gibi Microsoft, OpenAI’a yapmış olduğu yatırımlardan sonra firmanın yapay zeka teknolojilerini kendi platformlarına entegre etmeye başladı. Microsoft tarafından düzenlenen etkinlikte ChatGPT’nin Bing arama motoruna entegre edildiği duyuruldu.

2019’dan beri artarak devam eden yatırımlar sonucunda Microsoft, popüler sohbet botu ChatGPT’nin temelini oluşturan yapay zeka teknolojisinin daha gelişmiş bir modelini kendi arama motoru Bing’e eklediğini duyurdu. Şirket, Edge tarayıcısı için de yapay zeka ile geliştirilmiş yeni özellikleri kullanıma sunuyor ve bu ikisinin web’de gezinmek ve bilgi edinmek için yeni bir deneyim sağlayacağını söylüyor.

ChatGPT, mahkemede karar vermek için kullanıldı 23 sa. önce eklendi

Ürünlerin duyurulduğu etkinlikte Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Aramada yeni bir gün" dedi. Nadella, web arama paradigmasının on yıllardır değişmediğini, ancak yapay zekanın geleneksel yöntemlerden daha akıcı ve hızlı bilgi sağlayabildiğinin altını çiziyor. Nadella, "Yarış bugün başlıyor ve hızlı hareket edeceğiz," dedi. "En önemlisi, arama alanında yenilik yaparken yeniden çok eğlenmek istiyoruz, çünkü tam zamanı."

ChatGPT destekli Bing neler yapıyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft’un etkinlikte gösterdiği demoda özellikleri ve yapılandırmaları açıklarken “yeni Bing” demesi dikkat çekti. Firmanın yaptığı sunumda yeni Bing ile arama yaptığınızda normal web sonuçları ekranın sol tarafında eskisi gibi görünmeye devam edecek. Ancak sağ tarafta yapay zeka ile sentezlenmiş özet sonuçlar kaynaklarıyla birlikte gösterilecek. Bir diğer yenilik ise tıpkı ChatGPT ile sohbet eder gibi Bing üzerindeki Chat kısmı sayesinde yapay zeka ile sohbet edilebilecek.

Tam Boyutta Gör ChatGPT'den farklı olarak yeni Bing, son olaylarla ilgili haberleri de alabiliyor. Yani daha henüz yayınlanmış bir bilgiyi yapay zeka bulup kullanabiliyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT, güncel verileri kullanamıyordu. Microsoft, bu özelliklerin hepsinin, ChatGPT'ye güç veren dil modeli olan GPT 3.5'in yükseltilmiş bir sürümü tarafından desteklendiğini söylüyor. Microsoft bunu "Prometheus Modeli" olarak nitelendiriyor. Genel olarak bakıldığında artık arama yapmak için kullanılan cümleleri robotlaşmış kalıplarla yazmaya gerek olmayacak, daha sezgisel ve doğal bir dil kullanılabilecek.

Yeni Bing nasıl kullanılır?

Microsoft’un tanıttığı yeni Bing, büyük bir heyecan yaratmış durumda. Microsoft, yeni Bing’i bugün itibariye masaüstü için sınırlı bir önizleme sürümünü yayına aldı. Ancak görünüşe göre kullanıcılar birkaç önceden ayarlanmış soruları sorgulatabiliyor ve aynı sonuçlara ulaşıyor. Tam kullanım için bir bekleme listesi oluşturulmuş ve ona kaydolmak gerekiyor.

Denemek için: https://www.bing.com/new

Microsoft Edge'e yapay zeka desteği

Tam Boyutta Gör Yeni Bing'e ek olarak Microsoft, Edge tarayıcısı için yapay zeka ile geliştirilmiş iki yeni özelliği kullanıma sunuyor: "sohbet" ve "oluştur". Bunlar, Edge'in kenar çubuğuna gömülü olarak yer edinecek.

"Sohbet", kullanıcıların baktıkları web sayfasını veya belgeyi özetlemelerine ve içeriği hakkında sorular sormalarına olanak tanırken, "oluşturma" bir yazma asistanı işlevi görerek ​ e-postalardan sosyal medya gönderilerine kadar metin oluşturmaya yardımcı oluyor.

Yapay zeka internet aramalarını değiştirecek

Hem Microsoft hem de Google için en büyük soru şu: Yapay zeka sohbet botları, arama için iyi bir alternatif mi? Bu teknoloji, mevcut çevrimiçi bilgi bulma yöntemlerinin yanında nasıl yer alacak ve hata yaptığında ne olacak?

ChatGPT gibi araçlar yanlış bilgiyi gerçekmiş gibi sunma eğiliminde olabiliyor. Bunun birçok örneği var ve uzmanlar bu konuda uzunca bir süredir uyarılarda bulunuyor. Microsoft, sunumu sırasında bu tip yanlış bilgilere üzerinde veya yapay zekanın kandırılarak nefret içerikleri üretmesinin sağlanması üzerine yoğun çaba sarf ettiklerini söylüyor.

Yeni Bing'in arayüzü, bu anlamda kullanıcılara yönelik bir uyarı da içeriyor: “Birlikte öğrenelim. Bing, yapay zeka tarafından desteklenmektedir, dolayısıyla sürprizler ve hatalar mümkündür. Öğrenip gelişebilmemiz için gerçekleri kontrol ettiğinizden ve geri bildirim paylaştığınızdan emin olun!"

Bununla birlikte yapay zeka destekli arama, bildiğimiz web ekosisteminin dengesini tamamen bozabilir. Yeni Bing gibi yapay zeka araçları, kullanıcının kaynağa ulaşmasını gerektirmeden bilgiyi getiriyor. Dolayısıyla bir çok siteyi ayakta tutan gelir akışı ortadan kalkmış oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

ChatGPT ile yenilenen Microsoft Bing ve Edye tarayıcı tanıtıldı