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    Google, yapay zeka arama özelliklerini sergiledi: ChatGPT ile rekabet edebilecek mi?

    Google, yapay zeka kullanarak arama motorunu yileştirme çalışmalarını vurgulayan bir etkinlik düzenledi. Ancak Microsoft tarafından tanıtılan yeni özelliklerle boy ölçüşmesi zor görünüyor.
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    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Google, bir süre önce Paris’te düzenlediği canlı bir etkinlikte yapay zeka destekli arama alanındaki en yeni gelişmeleri ve yeteneklerini tanıttı. Ancak sergilenen özellikler şimdiden soru işareti yaratmışa benziyor zira gösterilenler Microsoft'un kısa süre önce yaptığı yeni Bing duyurusunda anlatılanlarla kıyaslandığında biraz sönük kalıyor.

    Google, etkinlikte arama motorunun geleceğini sergiledi. Yapılan demo ile "yıldızları izlerken aranacak en iyi takımyıldızlar nelerdir?" sorusu ve o soruya sunulan kısa, özet şeklindeki yapay zeka tarafından oluşturulmuş sonuç gösterildi.

    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Google’ın Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan, "Yeni üretken yapay zeka özellikleri doğrudan arama sonuçlarında karmaşık bilgileri ve çoklu bakış açılarını düzenlememize yardımcı olacak. Bu sayede, büyük resmi hızla anlayabilecek ve ardından farklı açıları keşfetmeye devam edebileceksiniz." ifadelerini kullandı. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirtilmedi.

    Google'ın gösterdikleri yeterli gelmedi

    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Google, arama motoruna yapay zekayı nasıl entegre edeceğine dair oldukça kısıtlı bilgiler sunmuş durumda. Dolayısıyla buradaki bilgi eksikliği Google'ın yaşadığı mevcut zorlukları gösteriyor. Şirket, yapay zeka alanında lider olmasına ve yapay zeka özelliklerini yıllardır aramaya yavaş yavaş dahil etmesine rağmen, henüz sohbete dayalı ChatGPT'ye doğrudan bir rakip çıkarmadı. Pazartesi günü rakip hizmeti Bard'ı duyurdu ancak sistem şu anda yalnızca kapalı beta olarak test ediliyor. Bard’ın önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıma sunulması hedefleniyor.

    Bugünkü etkinlikte Google ayrıca, Bard sohbet robotuna elektrikli araba satın almanın artıları ve eksileri hakkında sorular soran bir örnek daha yayınladı. Tüm bunların ışığında Microsoft’un Bing ile yapay zeka destekli arama motoru konusunda çok daha emin adımlar attığını söyleyebiliriz.

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