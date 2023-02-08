Google, yapay zeka arama özelliklerini sergiledi: ChatGPT ile rekabet edebilecek mi?

Google, etkinlikte arama motorunun geleceğini sergiledi. Yapılan demo ile "yıldızları izlerken aranacak en iyi takımyıldızlar nelerdir?" sorusu ve o soruya sunulan kısa, özet şeklindeki yapay zeka tarafından oluşturulmuş sonuç gösterildi.
Google'ın gösterdikleri yeterli gelmedi
Bugünkü etkinlikte Google ayrıca, Bard sohbet robotuna elektrikli araba satın almanın artıları ve eksileri hakkında sorular soran bir örnek daha yayınladı. Tüm bunların ışığında Microsoft’un Bing ile yapay zeka destekli arama motoru konusunda çok daha emin adımlar attığını söyleyebiliriz.