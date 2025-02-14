Until Dawn filminden yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. En sevilen korku oyunlarından biri olan Until Dawn'ın film uyarlaması, 25 Nisan'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Until Dawn filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Sony, dün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu yönüyle oyun sinemaya uyarlamaya son derece uygun. Çünkü zaten bir teen slasher filmi gibi işliyordu.

Until Dawn Filmi Hikâyede Önemli Bir Değişiklik Yapıyor

Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

Until Dawn filminin yönetmen koltuğunda, Lights Out ve Shazam! gibi filmlerle tanınan David F. Sandberg oturuyor.

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Until Dawn oyunundaki karakterlere Rami Malek, Hayden Panettiere, Brett Dalton gibi sinema/TV dünyasında da tanıdığımız oyuncular hayat veriyordu. Ancak film uyarlaması yeni bir hikâye anlattığı için bu oyuncuların hiçbiri filmde yer almıyor. Onun yerine yeni bir oyuncu kadrosu toplanıyor. Filmde Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell gibi genç oyuncular rol alıyor. Bir tek deneyimli oyuncu Peter Stormare oyundaki rolünü tekrarlıyor.

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