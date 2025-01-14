Until Dawn filminden ilk teaser yayınlandı

Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn, gerek konusu gerekse yapısı itibarıyla sinemaya uyarlanmaya son derece elverişli bir oyun. Çünkü zaten oyunun kendisi interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Yani oyun zaten klasik bir teen slasher filmi gibi işliyordu.
Until Dawn Filmi Türkiye'de de 25 Nisan'da Gösterime Girecek
Film uyarlaması oyunun genel formatını ve ruhunu koruyor olsa da yeni karakterlerle yepyeni bir hikâye anlatıyor. Bir tek Peter Stormare oyundaki karakteriyle filmde de yer alıyor.
Yayınlanan bu ilk teaser, filmin bu hikâyeye yeni bir mekanik eklediğini gösteriyor. Until Dawn oyununda oyuncuların tercihlerine göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden ilham alan film ekibi, bu fikirden yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar geri döndükleri bir hikâye kurgulamış.
Until Dawn filminin oyuncu kadrosunda Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell gibi genç oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise David F. Sandberg oturuyor. Kariyerine Lights Out ve Annabelle 2 gibi korku filmleriyle başlayan Sandberg, daha sonra DC Films'e geçerek Shazam! filmlerine imza atmıştı. Hayal kırıklığı yaratan ikinci Shazam! filminin ardından DC ile yollarını ayıran Sandberg, Until Dawn ile korku türüne geri dönüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil