Until Dawn PC çıkış tarihi duyuruldu: Peki, grafikler nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment, PS5 oyunlarını PC’ye taşımaya devam ediyor. Korku temalı macera oyunu Until Dawn'ın remake versiyonu PC ve PS5’e geliyor. Oyun, her iki platform için de 4 Ekim’de çıkış yapacak.

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Until Dawn PC çıkış tarihi: 4 Ekim 2024

Sony, 2015’te çıkan oyunun yeniden yapımının Unreal Engine 5 ile sıfırdan oluşturulduğunu belirtiyor. Supermassive Games tarafından geliştirilen orijinal oyun ile Ballistic Moon tarafından geliştirilen yeniden yapım arasındaki farkları gösteren yeni bir fragman da yayınlandı.

Until Dawn remake nasıl olacak?

Sony, Until Dawn remake yapımındaki geliştirmelere ilişkin olarak, “Until Dawn deneyimini hem PC hem de PS5’te en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış karakter modellerini, ortamları, etkileşimli aksesuarları, görsel efektleri ve animasyonları güncelledik. Unreal Engine 5'in ışın izleme ve geliştirilmiş materyaller gibi işleme özelliklerinden faydalanmak için oyunu tamamen yeniden aydınlattık ve daha atmosferik ve modern korku deneyimine odaklandık.” diyor.

Orijinal oyunda olduğu gibi, Until Dawn yeniden yapımı da uzak bir kulübede bir parti sırasında yaşanan trajediyle başa çıkmak zorunda kalan bir dizi karaktere odaklanacak. Orijinal oyunu oynayan kişilerin yeniden yapımda bazı değiştirilmiş içerikler bulacağı da belirtildi: ”Siz koleksiyoncular ve kaşifler gözünüzü dört açın; çünkü her yerde bulunabilecek tüm orijinal totemleri yeniden yerleştirdik. Ayrıca diğerlerinden farklı bir vizyona sahip özel bir yeni totem türü olan açlık totemlerini de ekledik.”

Until Dawn tek oyunculu bir oyun ancak Sony, PlayStation Network gerekliliği olacağının notunu düştü.

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Until Dawn PC çıkış tarihi duyuruldu