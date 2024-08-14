Until Dawn PC çıkış tarihi duyuruldu: Peki, grafikler nasıl olacak?

Until Dawn PC çıkış tarihi: 4 Ekim 2024
Sony, 2015’te çıkan oyunun yeniden yapımının Unreal Engine 5 ile sıfırdan oluşturulduğunu belirtiyor. Supermassive Games tarafından geliştirilen orijinal oyun ile Ballistic Moon tarafından geliştirilen yeniden yapım arasındaki farkları gösteren yeni bir fragman da yayınlandı.
Until Dawn remake nasıl olacak?
Sony, Until Dawn remake yapımındaki geliştirmelere ilişkin olarak, “Until Dawn deneyimini hem PC hem de PS5’te en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış karakter modellerini, ortamları, etkileşimli aksesuarları, görsel efektleri ve animasyonları güncelledik. Unreal Engine 5'in ışın izleme ve geliştirilmiş materyaller gibi işleme özelliklerinden faydalanmak için oyunu tamamen yeniden aydınlattık ve daha atmosferik ve modern korku deneyimine odaklandık.” diyor.
Orijinal oyunda olduğu gibi, Until Dawn yeniden yapımı da uzak bir kulübede bir parti sırasında yaşanan trajediyle başa çıkmak zorunda kalan bir dizi karaktere odaklanacak. Orijinal oyunu oynayan kişilerin yeniden yapımda bazı değiştirilmiş içerikler bulacağı da belirtildi: ”Siz koleksiyoncular ve kaşifler gözünüzü dört açın; çünkü her yerde bulunabilecek tüm orijinal totemleri yeniden yerleştirdik. Ayrıca diğerlerinden farklı bir vizyona sahip özel bir yeni totem türü olan açlık totemlerini de ekledik.”
Until Dawn tek oyunculu bir oyun ancak Sony, PlayStation Network gerekliliği olacağının notunu düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.