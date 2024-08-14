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    Until Dawn PC çıkış tarihi duyuruldu: Peki, grafikler nasıl olacak?

    Sony, Unreal Engine 5 ile baştan aşağı yenilendiğini söylediği Until Dawn remake yapımının PC ve PS5'e ne zaman geleceğini duyurdu. İşte Until Dawn PC çıkış tarihi ve diğer detaylar:
    sony until dawn pc çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, PS5 oyunlarını PC’ye taşımaya devam ediyor. Korku temalı macera oyunu Until Dawn'ın remake versiyonu PC ve PS5’e geliyor. Oyun, her iki platform için de 4 Ekim’de çıkış yapacak.

    Until Dawn PC çıkış tarihi: 4 Ekim 2024

    Sony, 2015’te çıkan oyunun yeniden yapımının Unreal Engine 5 ile sıfırdan oluşturulduğunu belirtiyor. Supermassive Games tarafından geliştirilen orijinal oyun ile Ballistic Moon tarafından geliştirilen yeniden yapım arasındaki farkları gösteren yeni bir fragman da yayınlandı.

    Until Dawn remake nasıl olacak?

    Sony, Until Dawn remake yapımındaki geliştirmelere ilişkin olarak, “Until Dawn deneyimini hem PC hem de PS5’te en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış karakter modellerini, ortamları, etkileşimli aksesuarları, görsel efektleri ve animasyonları güncelledik. Unreal Engine 5'in ışın izleme ve geliştirilmiş materyaller gibi işleme özelliklerinden faydalanmak için oyunu tamamen yeniden aydınlattık ve daha atmosferik ve modern korku deneyimine odaklandık.” diyor.

    Orijinal oyunda olduğu gibi, Until Dawn yeniden yapımı da uzak bir kulübede bir parti sırasında yaşanan trajediyle başa çıkmak zorunda kalan bir dizi karaktere odaklanacak. Orijinal oyunu oynayan kişilerin yeniden yapımda bazı değiştirilmiş içerikler bulacağı da belirtildi: ”Siz koleksiyoncular ve kaşifler gözünüzü dört açın; çünkü her yerde bulunabilecek tüm orijinal totemleri yeniden yerleştirdik. Ayrıca diğerlerinden farklı bir vizyona sahip özel bir yeni totem türü olan açlık totemlerini de ekledik.

    Until Dawn tek oyunculu bir oyun ancak Sony, PlayStation Network gerekliliği olacağının notunu düştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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