Resmileşti: Until Dawn Remake, PC ve PS5'e çıkış yapacak

Until Dawn Remake, 2024 sonbaharında çıkacak
Until Dawn Remake, 2024 sonbaharında PC ve PS5’e çıkış yapacak. Unreal Engine 5 ile desteklenen Until Dawn yeniden yapım, sinematik korku deneyimini geliştirmek için geliştirilmiş animasyonlar ve ortam detayları sunacak. Zaten fragmanda da görsel efektlerin, karakter modellerinin önemli ölçüde geliştirildiği açıkça görülüyor.
Until Dawn remake, orijinalinden farklı bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Orijinal oyun Supermassive Games imzalıydı, yeniden yapımla Ballistic Moon ilgileniyor. Ayrıca oyunda orijinal besteciye ait olmayan yeni bir müzik de yer alacak. Jason Graves oyunun orijinal müziğini yazan isimdi ve çalışmaları The Dark Pictures Anthology gibi diğer Supermassive Games oyunlarında da yer aldı. Ancak bu yeniden yapımın müzikleri The Witch gibi beğenilen korku filmlerinde bulunmuş Mark Korven tarafından bestelenecek.
Until Dawn'ın yeniden yapımıyla ilgili henüz açıklanmayan pek çok şey olsa da hayranlar, korku deneyimini birkaç yeni değişiklikle (iyileştirilmiş dokular, ışıklandırma, motor yükseltmesi) yeniden deneyimleme şansı bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.