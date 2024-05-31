Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında, Supermassive Games’in korku oyunu Until Dawn’ın yeniden yapımının PC ve PS5 için çıkış yapacağı ortaya çıkmıştı. 30 Mayıs’ta gerçekleşen Sony State of Play etkinliğinde oyunun remake sürümünün geleceği resmileşmiş oldu ve yeni bir fragman yayınlandı.

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Until Dawn Remake, 2024 sonbaharında çıkacak

Until Dawn Remake, 2024 sonbaharında PC ve PS5’e çıkış yapacak. Unreal Engine 5 ile desteklenen Until Dawn yeniden yapım, sinematik korku deneyimini geliştirmek için geliştirilmiş animasyonlar ve ortam detayları sunacak. Zaten fragmanda da görsel efektlerin, karakter modellerinin önemli ölçüde geliştirildiği açıkça görülüyor.

Until Dawn remake, orijinalinden farklı bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Orijinal oyun Supermassive Games imzalıydı, yeniden yapımla Ballistic Moon ilgileniyor. Ayrıca oyunda orijinal besteciye ait olmayan yeni bir müzik de yer alacak. Jason Graves oyunun orijinal müziğini yazan isimdi ve çalışmaları The Dark Pictures Anthology gibi diğer Supermassive Games oyunlarında da yer aldı. Ancak bu yeniden yapımın müzikleri The Witch gibi beğenilen korku filmlerinde bulunmuş Mark Korven tarafından bestelenecek.

Until Dawn'ın yeniden yapımıyla ilgili henüz açıklanmayan pek çok şey olsa da hayranlar, korku deneyimini birkaç yeni değişiklikle (iyileştirilmiş dokular, ışıklandırma, motor yükseltmesi) yeniden deneyimleme şansı bulacak.

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Resmileşti: Until Dawn Remake, PC ve PS5'e çıkış yapacak