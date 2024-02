Fatih Akın’lı Death Stranding 2 için fragman yayınlandı: İlk oyun kadar tuhaf

Tam Boyutta Gör Beklendiği gibi, PlayStation State of Play ünlü geliştirici Hideo Kojima’sız yapılmadı. Görünüşe göre Death Stranding'in devam oyunu da en az orijinali kadar tuhaf olacak gibi görünüyor. Sony, oyun için özellikle rahatsız edici bir ameliyatla başlayan yeni bir fragman gösterdi. Death Stranding 2: On the Beach adıyla duyurulan oyun için yayınlanan uzun klipte ABD dışında bir dizi yeni mekanın yanı sıra Joker benzeri bir makyaj yapılan “kötü adamı” da görüyoruz. Ve evet, Türk yönetmen Fatih Akın, oyuncak bir bebek olarak oyun boyu karşımıza çıkacak.

Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video

State of Play kapsamında Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video yayınlanmış olsa da fragmanda çok fazla şey görmüyoruz. Norman Reedus tarafından canlandırılan Sam, sırt çantası ve eşsiz manzaralarla birlikte geri dönecek ve koşuşturma devam edecek. Oyundaki aslında sürpriz Sam'in yakalanıp her yerde karşımıza çıkan Troy Baker'ın canlandırdığı kardeşiyle karşılaşması olacak.

Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı ve görünüşe göre PS5 için geliyor. İlk oyun PC ve iPhone’a da gelmişti. Death Stranding 2: On the Beach ile birkez daha Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olacağız.

Death Stranding 2: On the Beach 2025'te piyasaya sürülecek.

Bu arada Kojima Productions şu anda Death Stranding 2 dışında Kojima ve Jordan Peele ortaklığında OD isimli bir korku oyunu ve DS 2 tamamlanana kadar tam üretime geçmeyecek olan yeni aksiyon casusluk oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyo ayrıca Death Stranding'i temel alan bir canlı aksiyon filmi için A24 ile işbirliği yaptı.

