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    Fatih Akın’lı Death Stranding 2 için fragman yayınlandı: İlk oyun kadar tuhaf

    Kojima Productions, Death Stranding 2 için 10 dakikalık yeni bir fragman yayınladı. Death Stranding 2: On the Beach adını alan oyunda Türk yönetmen Fatih Akın sürprizi de var.
    Fatih Akın’lı Death Stranding 2 için fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Beklendiği gibi, PlayStation State of Play ünlü geliştirici Hideo Kojima’sız yapılmadı. Görünüşe göre Death Stranding'in devam oyunu da en az orijinali kadar tuhaf olacak gibi görünüyor. Sony, oyun için özellikle rahatsız edici bir ameliyatla başlayan yeni bir fragman gösterdi. Death Stranding 2: On the Beach adıyla duyurulan oyun için yayınlanan uzun klipte ABD dışında bir dizi yeni mekanın yanı sıra Joker benzeri bir makyaj yapılan “kötü adamı” da görüyoruz. Ve evet, Türk yönetmen Fatih Akın, oyuncak bir bebek olarak oyun boyu karşımıza çıkacak.

    Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video

    State of Play kapsamında Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video yayınlanmış olsa da fragmanda çok fazla şey görmüyoruz. Norman Reedus tarafından canlandırılan Sam, sırt çantası ve eşsiz manzaralarla birlikte geri dönecek ve koşuşturma devam edecek. Oyundaki aslında sürpriz Sam'in yakalanıp her yerde karşımıza çıkan Troy Baker'ın canlandırdığı kardeşiyle karşılaşması olacak.

    Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı ve görünüşe göre PS5 için geliyor. İlk oyun PC ve iPhone’a da gelmişti. Death Stranding 2: On the Beach ile birkez daha Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olacağız.

    Death Stranding 2: On the Beach 2025'te piyasaya sürülecek.

    Bu arada Kojima Productions şu anda Death Stranding 2 dışında Kojima ve Jordan Peele ortaklığında OD isimli bir korku oyunu ve DS 2 tamamlanana kadar tam üretime geçmeyecek olan yeni aksiyon casusluk oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyo ayrıca Death Stranding'i temel alan bir canlı aksiyon filmi için A24 ile işbirliği yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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