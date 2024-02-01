Fatih Akın’lı Death Stranding 2 için fragman yayınlandı: İlk oyun kadar tuhaf

Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video
State of Play kapsamında Death Stranding 2: On the Beach için 10 dakikalık video yayınlanmış olsa da fragmanda çok fazla şey görmüyoruz. Norman Reedus tarafından canlandırılan Sam, sırt çantası ve eşsiz manzaralarla birlikte geri dönecek ve koşuşturma devam edecek. Oyundaki aslında sürpriz Sam'in yakalanıp her yerde karşımıza çıkan Troy Baker'ın canlandırdığı kardeşiyle karşılaşması olacak.
Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı ve görünüşe göre PS5 için geliyor. İlk oyun PC ve iPhone’a da gelmişti. Death Stranding 2: On the Beach ile birkez daha Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olacağız.
Death Stranding 2: On the Beach 2025'te piyasaya sürülecek.
Bu arada Kojima Productions şu anda Death Stranding 2 dışında Kojima ve Jordan Peele ortaklığında OD isimli bir korku oyunu ve DS 2 tamamlanana kadar tam üretime geçmeyecek olan yeni aksiyon casusluk oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyo ayrıca Death Stranding'i temel alan bir canlı aksiyon filmi için A24 ile işbirliği yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.