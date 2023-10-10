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    Üretken yapay zekayı 2024’te “soğuk duş” bekliyor

    Uzmanlara göre 2022’nin sonlarından itibaren başlayan üretken yapay zeka tufanı ve onunla birlikte gelen abartı kültürünü 2024 yılında 'soğuk duş' bekliyor olabilir.
    Üretken yapay zekayı 2024’te “soğuk duş” bekliyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2022’nin son ayları -özellikle ChatGPT’nin kasım ayında çıkışı- üretken yapay zeka alanında bir kırılma noktası oldu. İçinde bulunduğumuz yıl boyunca onlarca hatta yüzlerde teknoloji şirketi, o veya bu şekilde, yapay zeka alanına giriş yaptı. Google arama ve Windows dahil olmak üzere yüzlerce uygulama ve hizmete entegre edilen yapay zeka gelişimini sürdürüyor olsa da uzmanlar uyarılarda bulunmaya başlamış durumda. CCS Insight’a göre teknolojiyi çevreleyen heyecanın azalması maliyetlerin artmasına neden olacak ve bu, 2024 yılı gibi çok yakın bir tarihte gerçekleşecek.

    Yapay zekayı “soğuk duş” bekliyor

    CCS Insight'ın 2024 yılı için ana tahmini, teknolojiyi çevreleyen "hype'ın yerini alan" maliyet, risk ve karmaşıklık gerçekliği nedeniyle üretken yapay zekanın 2024'te soğuk bir duş alacağı yönünde. Öte yandan CCS Insight, yapay zekanın ekonomi, toplum ve üretkenlikte büyük etkileri olacağını düşünse de teknolojinin aşırı abartıldığını ve pazara sunmak için aşılması gereken birçok engelin görmezden gelindiğini söylüyor. Bunun en güzel örneği ise ChatGPT'nin günlük masrafı.

    OpenAI'ın ChatGPT'si, Google’ın Bard’ı ve Anthropic'in Claude'u gibi üretken yapay zeka modelleri, kullanıcı istemlerine hangi yanıtları vereceklerini bulmak için karmaşık matematiksel modelleri çalıştırarak büyük miktarda bilgi işlem gücü tüketiyor. Dolayısıyla şirketler, yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için yüksek güçlü çipler edinmek zorunda.

    Şimdi ise Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Meta ve bildirildiğine göre OpenAI dahil olmak üzere giderek daha fazla şirket bu yapay zeka araçlarını çalıştırmak için kendi özel yapay zeka çiplerini tasarlıyor. Buradaki asıl amaç Nvidia ve diğerlerinin pahalı çözümlerine olan ihtiyacı azaltmak. Bunlara ek olarak 2024 yılında daha fazla düzenleyici adımın atılması bekleniyor. AB ve ABD'de halihazırda şekillenen yapay zeka düzenlemelerinin 2024'te tamamlanması bekleniyor. CCS Insight, bu yasaların tamamlansa bile teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramayacağını, dolayısıyla da sıklıkla revize edileceklerini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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