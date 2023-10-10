Üretken yapay zekayı 2024’te “soğuk duş” bekliyor

Yapay zekayı “soğuk duş” bekliyor
CCS Insight'ın 2024 yılı için ana tahmini, teknolojiyi çevreleyen "hype'ın yerini alan" maliyet, risk ve karmaşıklık gerçekliği nedeniyle üretken yapay zekanın 2024'te soğuk bir duş alacağı yönünde. Öte yandan CCS Insight, yapay zekanın ekonomi, toplum ve üretkenlikte büyük etkileri olacağını düşünse de teknolojinin aşırı abartıldığını ve pazara sunmak için aşılması gereken birçok engelin görmezden gelindiğini söylüyor. Bunun en güzel örneği ise ChatGPT'nin günlük masrafı.
OpenAI'ın ChatGPT'si, Google’ın Bard’ı ve Anthropic'in Claude'u gibi üretken yapay zeka modelleri, kullanıcı istemlerine hangi yanıtları vereceklerini bulmak için karmaşık matematiksel modelleri çalıştırarak büyük miktarda bilgi işlem gücü tüketiyor. Dolayısıyla şirketler, yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için yüksek güçlü çipler edinmek zorunda.
Şimdi ise Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Meta ve bildirildiğine göre OpenAI dahil olmak üzere giderek daha fazla şirket bu yapay zeka araçlarını çalıştırmak için kendi özel yapay zeka çiplerini tasarlıyor. Buradaki asıl amaç Nvidia ve diğerlerinin pahalı çözümlerine olan ihtiyacı azaltmak. Bunlara ek olarak 2024 yılında daha fazla düzenleyici adımın atılması bekleniyor. AB ve ABD'de halihazırda şekillenen yapay zeka düzenlemelerinin 2024'te tamamlanması bekleniyor. CCS Insight, bu yasaların tamamlansa bile teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramayacağını, dolayısıyla da sıklıkla revize edileceklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.