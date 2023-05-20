Meta yeni yapay zekâ yongası geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un bir yapay zekâ yongası ile çalışmalara başladığı haberinin ardından Facebook çatı firması Meta da benzer bir projeye girişti. On milyarlarca dolar zarar yazmasına ve eleştirilmesine rağmen Meta bir türlü Metaverse tutkusundan vazgeçmiyor.

MTIA nedir?

Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adı verilen hızlandırıcı tasarımı mevcut yapay zekâ yongalarından daha güçlü ve daha verimli. Meta bu sayede çok daha gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirebilecek ve dışa bağımlılığını azaltacak.

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İddialara göre MTIA yongası özellikle doğal dil işleme, görsel bilişim ve makine öğrenme konularında firmanın elini güçlendirecek. Bu sayede daha odaklı öneriler, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesinde iyileştirmeler, genişletilmiş müşteri hizmetleri ve yeni metaverse tecrübeleri mümkün hale gelecek. Firmanın Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarında bu gelişmeleri daha net bir şekilde görebileceğiz.

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