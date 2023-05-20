Meta yeni yapay zekâ yongası geliştiriyor

MTIA nedir?
Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adı verilen hızlandırıcı tasarımı mevcut yapay zekâ yongalarından daha güçlü ve daha verimli. Meta bu sayede çok daha gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirebilecek ve dışa bağımlılığını azaltacak.
İddialara göre MTIA yongası özellikle doğal dil işleme, görsel bilişim ve makine öğrenme konularında firmanın elini güçlendirecek. Bu sayede daha odaklı öneriler, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesinde iyileştirmeler, genişletilmiş müşteri hizmetleri ve yeni metaverse tecrübeleri mümkün hale gelecek. Firmanın Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarında bu gelişmeleri daha net bir şekilde görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.