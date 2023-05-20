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    Anlık Bildirim

    Meta yeni yapay zekâ yongası geliştiriyor

    Metaverse tutkusu bir türlü dinmeyen Meta firması, gelecekteki sanal gerçeklik ve yapay zekâ uygulamalarına temel olacak yeni bir hızlandırıcı yongası tasarlıyor. 
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    Meta Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un bir yapay zekâ yongası ile çalışmalara başladığı haberinin ardından Facebook çatı firması Meta da benzer bir projeye girişti. On milyarlarca dolar zarar yazmasına ve eleştirilmesine rağmen Meta bir türlü Metaverse tutkusundan vazgeçmiyor.

    MTIA nedir?

    Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adı verilen hızlandırıcı tasarımı mevcut yapay zekâ yongalarından daha güçlü ve daha verimli. Meta bu sayede çok daha gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirebilecek ve dışa bağımlılığını azaltacak.

    İddialara göre MTIA yongası özellikle doğal dil işleme, görsel bilişim ve makine öğrenme konularında firmanın elini güçlendirecek. Bu sayede daha odaklı öneriler, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesinde iyileştirmeler, genişletilmiş müşteri hizmetleri ve yeni metaverse tecrübeleri mümkün hale gelecek. Firmanın Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarında bu gelişmeleri daha net bir şekilde görebileceğiz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    tc kimlik numarası ilk rakamı ndan ırk bulmak en yakın arkadaşla küsünce ne yapılır lol ekran kartını kullanmıyor zara çalışan yorumları bulaşık makinesi çalışırken uğultu sesi

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