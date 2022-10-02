USB için iki yeni isimlendirme duyuruldu

Özellikle USB 3.0 standardının kullanıma sunulması ile birlikte isimlendirme konusunda da bitmeyen bir kargaşanın fitili ateşlendi. Pek çok farklı isimlendirmenin yanına bu hafta iki tane daha geldi.

USB 10Gbps ve USB 20Gpbs

USB Uygulama Birliği tüketicinin kafa karışıklığını gidermek için çalıştıkça kafalar daha da karışıyor. Bu hafta itibariyle SuperSpeed USB 10Gbps isimlendirmesi yerine USB 10Gbps, USB4 20Gbps yerine de USB 20Gbps isimlendirmesi kullanıma sunulacak. Değişiklik USB 3.0 ve sonrasını kapsıyor.

USB4 ve USB PD 3.1 yeni logoları 1 yıl önce eklendi

Birlik sadece onay sürecinden geçen cihaz ve kablolar için bu isimlendirmenin kullanılmasını istiyor. Pazarlama ve markalama konusunda kısa süre içerisinde bir rehber yayınlanacak. İlk ürünlerin ise yıl sonunda piyasada olacağı belirtiliyor.

İşin ilginç tarafı SuperSpeed ve USB4 isimlendirmesini kullanmak isteyenlere bir yaptırım yok. Yani aynı özellikleri sunan bir kablonun iki farklı isimlendirmesi olabilecek. Ortaya çıkacak yeni karmaşa nasıl çözülecek merak konusu.

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