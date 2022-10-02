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    USB için iki yeni isimlendirme duyuruldu

    Yıl sonundan itibaren USB 10Gbps ve USB 20Gpbs olarak yeniden isimlendirilen kablolar göreceğiz. Bununla birlikte eski isimlendirmeler de devam edebilecek.      
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    USB

    Özellikle USB 3.0 standardının kullanıma sunulması ile birlikte isimlendirme konusunda da bitmeyen bir kargaşanın fitili ateşlendi. Pek çok farklı isimlendirmenin yanına bu hafta iki tane daha geldi.

    USB 10Gbps ve USB 20Gpbs

    USB Uygulama Birliği tüketicinin kafa karışıklığını gidermek için çalıştıkça kafalar daha da karışıyor. Bu hafta itibariyle SuperSpeed USB 10Gbps isimlendirmesi yerine USB 10Gbps, USB4 20Gbps yerine de USB 20Gbps isimlendirmesi kullanıma sunulacak. Değişiklik USB 3.0 ve sonrasını kapsıyor.

    Birlik sadece onay sürecinden geçen cihaz ve kablolar için bu isimlendirmenin kullanılmasını istiyor. Pazarlama ve markalama konusunda kısa süre içerisinde bir rehber yayınlanacak. İlk ürünlerin ise yıl sonunda piyasada olacağı belirtiliyor.

    İşin ilginç tarafı SuperSpeed ve USB4 isimlendirmesini kullanmak isteyenlere bir yaptırım yok. Yani aynı özellikleri sunan bir kablonun iki farklı isimlendirmesi olabilecek. Ortaya çıkacak yeni karmaşa nasıl çözülecek merak konusu.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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