Teknoloji liderleri yapay zeka için kapalı kapılar ardında ABD ile görüşecek

Tarihi yapay zeka toplantısı
Katılacaklar arasında Tesla ve X CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Microsoft kurucusu Bill Gates de bulunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman da dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka şirketlerinin liderleri de görüşmeye katılacak. Yapılacak toplantı, ABD’nin yapay zeka yasası oluşturmak için yürüttüğü büyük bir girişimin parçası olacak.
Teknoloji liderleri yapay zekanın risklerinden lisanslanmasına, eğitimden tıp alanına uzanan geniş kullanımına kadar pek çok alanda fikirlerini beyan edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının liderleri de yine toplantılarda dinlenecek.
Süreç zorlu olacak
Yapay zekanın herhangi bir paydasında bulunanlar bile bir düzenlemenin şart olduğu konusunda hemfikir. Bu ivmeye rağmen, Kongre yapay zeka mevzuatını hazırlamak için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya. Tarihsel olarak, kanun koyucular internetten sosyal medyaya kadar yeni ortaya çıkan teknolojileri düzenlemekte zorlanmışlardır.
Yapay zeka hızla ilerlerken hem ABD Kongre’sinde hem de diğer ülkelerin meclisinde yapay zeka konusunda uzman açığı var, bu da birçok üyeyi aynı anda teknolojiyi düzenlemeye çalışırken teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek zorunda bırakıyor. Bu durum da süreci zora sokuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.