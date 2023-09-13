Teknoloji liderleri yapay zeka için kapalı kapılar ardında ABD ile görüşecek

Tam Boyutta Gör ABD hükümetinin kapsamlı bir yapay zeka düzenlemesi üzerinde çalıştığı biliniyor. ABD senatörleri ve yasa yapıcılar konu hakkında ilerleme kaydederken aynı zamanda teknoloji liderleri de yeni yapay zeka düzenlemesine dahil olmak ve teknolojik gelişmeleri yakından incelemek istiyor. Bu bağlamda, üst düzey teknoloji liderlerinin kapalı kapılar ardında bugün, ABD senatörleriyle bir araya geleceği aktarıldı.

Tarihi yapay zeka toplantısı

Katılacaklar arasında Tesla ve X CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Microsoft kurucusu Bill Gates de bulunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman da dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka şirketlerinin liderleri de görüşmeye katılacak. Yapılacak toplantı, ABD’nin yapay zeka yasası oluşturmak için yürüttüğü büyük bir girişimin parçası olacak.

Tam Boyutta Gör “AI Insight Forums” olarak adlandırılan toplantı öncesinde kanun yapıcıların tıp, eğitim ve ulusal güvenlik alanlarındaki yapay zeka teknolojinin risklerine odaklanacağı belirtildi. Toplantı, ABD'nin önde gelen teknoloji liderlerinin yakın geçmişteki en büyük buluşmalarından biri olacak. Yapılacak özel toplantı iki oturum şeklinde işlenecek ve her biri iki ile üç saat kadar sürecek. Oturumlar kapsamında 20'den fazla teknoloji uzmanının senatörlere hitap etmesi bekleniyor. Yukarıda belirttiklerimizin dışında toplantılara katılacak diğer teknoloji liderleri arasında Google CEO'su Sundar Pichai ve şirketin eski CEO'su Eric Schmidt, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve IBM CEO'su Arvind Krishna yer alıyor.

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Teknoloji liderleri yapay zekanın risklerinden lisanslanmasına, eğitimden tıp alanına uzanan geniş kullanımına kadar pek çok alanda fikirlerini beyan edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının liderleri de yine toplantılarda dinlenecek.

Süreç zorlu olacak

Yapay zekanın herhangi bir paydasında bulunanlar bile bir düzenlemenin şart olduğu konusunda hemfikir. Bu ivmeye rağmen, Kongre yapay zeka mevzuatını hazırlamak için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya. Tarihsel olarak, kanun koyucular internetten sosyal medyaya kadar yeni ortaya çıkan teknolojileri düzenlemekte zorlanmışlardır.

Yapay zeka hızla ilerlerken hem ABD Kongre’sinde hem de diğer ülkelerin meclisinde yapay zeka konusunda uzman açığı var, bu da birçok üyeyi aynı anda teknolojiyi düzenlemeye çalışırken teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek zorunda bırakıyor. Bu durum da süreci zora sokuyor.

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Üst düzey teknoloji liderleri yapay zeka için ABD ile görüşecek