Genesis, üstü açılabilen elektrikli otomobil konseptini tanıttı: Genesis X Convertible

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin lüks otomotiv markası Genesis, 'X' konsept üçlemesinin sonuncusu olan Genesis X Convertible konseptini tanıttı. Kaliforniya'da gösterime çıkan konsept çalışması, markanın 'Athletic Elegance' tasarım dilini en saf haliyle gözler önüne seriyor. Aynı tasarımı daha önce tanıtılan X ve X Speedium Coupe konseptlerinde de görmüştük.

Yeni Genesis X Convertible konseptinin ön tarafı Nisan ayında tanıtılan X Speedium Coupe konseptiyle aynı. Uzun ön kaput, tampondaki hava girişleri ve boydan boya hatta tekerleklerin arkasından kapılara kadar uzanan LED ışık imzası bu modelde de karşımıza çıkıyor.

Yan tarafta ise kaslı bir görünüm sunan geniş çamurluklar, çok kollu tasarıma sahip büyük jantlar, kaputun ucundan başlayarak arka uca kadar uzanan belirgin omuz çizgisi ve dijital aynalar göze çarpıyor. Arkada da Genesis'in alışıldık dörtlü stop grubu ve siyah difüzörden oluşan sade ama şık bir tasarım söz konusu.

Tam Boyutta Gör Önceki konseptlerden farklı olarak bu kez konseptin iç mekânını da görüyoruz. Bu alanda tamamen sürücü odaklı bir kokpit yerleşimi bizleri karşılıyor. Dokunmatik kontrollere sahip iki kollu direksiyon simidinin arkasında L şeklinde bir panel mevcut. Bu panelde dijital gösterge ekranı ve dikey multimedya ekranı bulunuyor.

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Konseptin en az dışı kadar çarpıcı görünen iç mekânında konsol, kapı içleri, koltuklar ve direksiyon dahil olmak üzere geri dönüştürülebilir yün kumaş ve deri kombinasyonuna yer verilmiş. Lacivert deri üzerine turuncu dikişlerle belirgin bir kontrast yakalanmış. Ayrıca konseptte, Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen yüksek performanslı ses sistemi kullanılmış.

Genesis X Convertible konsepti, %100 elektrikli bir otomobilin ön gösterimi olarak tasarlanmış. Daha önce de belirtildiği üzere Genesis'in geliştireceği elektrikli otomobiller bu tasarımlardan ilham alacak.

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Üstü açılabilen Genesis X Convertible konsepti tanıtıldı