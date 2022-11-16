Genesis, üstü açılabilen elektrikli otomobil konseptini tanıttı: Genesis X Convertible

Yeni Genesis X Convertible konseptinin ön tarafı Nisan ayında tanıtılan X Speedium Coupe konseptiyle aynı. Uzun ön kaput, tampondaki hava girişleri ve boydan boya hatta tekerleklerin arkasından kapılara kadar uzanan LED ışık imzası bu modelde de karşımıza çıkıyor.
Yan tarafta ise kaslı bir görünüm sunan geniş çamurluklar, çok kollu tasarıma sahip büyük jantlar, kaputun ucundan başlayarak arka uca kadar uzanan belirgin omuz çizgisi ve dijital aynalar göze çarpıyor. Arkada da Genesis'in alışıldık dörtlü stop grubu ve siyah difüzörden oluşan sade ama şık bir tasarım söz konusu.
Konseptin en az dışı kadar çarpıcı görünen iç mekânında konsol, kapı içleri, koltuklar ve direksiyon dahil olmak üzere geri dönüştürülebilir yün kumaş ve deri kombinasyonuna yer verilmiş. Lacivert deri üzerine turuncu dikişlerle belirgin bir kontrast yakalanmış. Ayrıca konseptte, Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen yüksek performanslı ses sistemi kullanılmış.
Genesis X Convertible konsepti, %100 elektrikli bir otomobilin ön gösterimi olarak tasarlanmış. Daha önce de belirtildiği üzere Genesis'in geliştireceği elektrikli otomobiller bu tasarımlardan ilham alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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