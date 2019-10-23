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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak

    Made in Space isimli şirketin 2016 yılında UUİ'ye gönderdiği üç boyutlu yazıcıya bir yardımcı geliyor. Aynı şirket, söz konusu yazıcı için hammadde sağlayacak bir "geri dönüştürücü" geliştirdi.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak
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    Kaliforniya merkezli girişim Made in Space, Ulaslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) hâlihazırda kullanılmakta olan Eklemeli Üretim Tesisatı (Additive Manufacturing Facility) [Eklemeli Üretim, parça üretiminin (ASTM F2792) aksine, parça katmanını doğrudan 3B dijital model verilerinden katman katman üretmeye yönelik bir süreçtir. Plastik, metal, seramik veya kompozit malzemelerden oluşan karmaşık parçalar doğrudan bilgisayar modellerinden üretilebilir. Bu nedenle, Eklemeli Üretim, Endüstri 4.0'ın köşe taşı olarak kabul edilir. KAYNAK]  adlı üç boyutlu yazıcısına yardımcı olacak yeni bir makine göndermeye hazırlanıyor.

    UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak
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    Geri dönüştürücü

    Şirketin UUİ’deki plastik atık ve çöpleri söz konusu yazıcının ihtiyacı olan baskı malzemesine dönüştürmek için geliştirilen cihaz, 2 Kasım tarihinde Northrop Grunman’a ait Cygnus uzay aracı ile istasyona ulaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı"

    Bahsi geçen makine ile ilgili konuşan şirket yetkilileri, “geliştirdiğimiz cihaz, UUİ’de ya da gelecekte düzenlenmesi planlanan insanlı uzay görevlerinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü maksadıyla elde bulunan malzemelerin tekrar kullanılabilmesine imkân sağlayacak.” açıklamalarında bulunmuş. Made in Space’e göre geliştirilen makine, Dünya’dan uzaya gönderilecek kargoların maliyetini ve ağırlığını düşürme potansiyeline de sahip.

    UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak
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    Şirketin 2016 yılında UUİ’ye gönderdiği üç boyutlu yazıcının istasyonun ihtiyacı olan yüzlerce parça ile aleti bastığı belirtiliyor. Yeni geliştirilen “geri dönüştürme” cihazının ise sürdürülebilir bir üretim sistemin UUİ ortamında oluşturulmasına yönelik eşsiz katkılar sunacağı düşünülüyor.

     



    https://futurism.com/the-byte/machine-recycling-trash-3d-printer Yorum Yaz
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