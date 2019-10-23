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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı

    Almanya merkezli Lilium'un elektrikli uçan taksisi, uçuş testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Şirkete ait araç saatte 100 kilometre hıza ulaşarak önemli bir başarı elde etti.
    2 gün
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı
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    Almanya merkezli uçan taksi girişimi Lilium’un uçan aracı uçuş testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Elektrikli araç yapılan denemelerde saatte 100 kilometre hızla uçmayı başardı.

    Şirketin uzun yıllardır üzerinde mesai harcadığı dikey iniş ve kalkış yapabilen araç, geçtiğimiz bahar aylarında havalanmış, bir süre havada asılı kaldıktan sonra tekrar yere inmişti. Şirket tarafından paylaşılan yeni görüntülerde ise aracın dikey olarak kalkışına ve ardından yatay olarak uçuşa geçiş anını resmen izleyebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük"

    Almanya’nın Münih şehrinde 3.000 metrekarelik alana kurulan fabrikada üretilecek aracın uçuş testlerinin ikinci aşamasında yüksek hızda seyir kabiliyetleri test edilecek. Lilium’un paylaştığı verilere göre 36 adet elektrikli motorla donatılan uçan taksi, motorların ürettiği 2.000 bg güç sayesinde saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor. 5 kişi kapasiteli taksi, bu performansı sıfır emisyon oranıyla gerçekleştiriyor.

    Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı
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    2025 yılında hizmetlerine başlamayı düşünen Lilium, bu süre zarfında her yıl 100’lerce araç üretmeyi planlıyor. Şirket ikinci fabrikanın da yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini belirtmiş.



    https://www.engadget.com/2019/10/22/lilium-jet-flying-taxi/ Yorum Yaz
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    1 Avatar
    bytradm 1 gün
    sfır emisyonu için ya güneş paneli
    yada nüçleer reaktörü olmalı.
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    KaleyDeskop 1 gün
    yine almanların yaptığı kişisel elektirikli bir uçak vardı, ismini unuttum. Motoru japatıp havada asılı kalabiliyorsun ve kullanımı için deneyim bile gerektirmiyordu. Elektirikli oluşu sessizliği vs alınası bir cihaz tabi 70 bin euro idi..
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    baris070707 1 gün
    bizdede cezeri var inşallah.
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    darkaura 1 gün
    yanliz cok sayida ufak fan inanilmaz gurultu cikaracaktir. heleki gelisen batarya teknolojisiyle hizlari ve performanslari artikca. icindeki icin sorun degil, bir sekilde ses yalitilir yada en kotu durumda helikopterlerdeki gibi aktif ses yok edici kulaklik kullanilir ama bu araclarin cirit atacagi sehir ortamini dusunemiyorum. gunumuz sehirlerinde araba gurultusu bile asiri boyutta gelecegin sehirlerinde ucan araclar cok daha buyuk gurultu kirliligi yaratacak gibi duruyor.
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    antigravity74100 1 gün darkaura
    Ben kesinlikle inanıyorum ki, bu teknoloji de yakın bir tarihte sona erecek ve sessiz iç sistemle çalışan uçan araçlar yapabileceğiz. youtube.com/...
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