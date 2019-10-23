Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli uçan taksi girişimi Lilium’un uçan aracı uçuş testlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Elektrikli araç yapılan denemelerde saatte 100 kilometre hızla uçmayı başardı.

Şirketin uzun yıllardır üzerinde mesai harcadığı dikey iniş ve kalkış yapabilen araç, geçtiğimiz bahar aylarında havalanmış, bir süre havada asılı kaldıktan sonra tekrar yere inmişti. Şirket tarafından paylaşılan yeni görüntülerde ise aracın dikey olarak kalkışına ve ardından yatay olarak uçuşa geçiş anını resmen izleyebiliyoruz.

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Almanya’nın Münih şehrinde 3.000 metrekarelik alana kurulan fabrikada üretilecek aracın uçuş testlerinin ikinci aşamasında yüksek hızda seyir kabiliyetleri test edilecek. Lilium’un paylaştığı verilere göre 36 adet elektrikli motorla donatılan uçan taksi, motorların ürettiği 2.000 bg güç sayesinde saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor. 5 kişi kapasiteli taksi, bu performansı sıfır emisyon oranıyla gerçekleştiriyor.

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2025 yılında hizmetlerine başlamayı düşünen Lilium, bu süre zarfında her yıl 100’lerce araç üretmeyi planlıyor. Şirket ikinci fabrikanın da yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini belirtmiş.

https://www.engadget.com/2019/10/22/lilium-jet-flying-taxi/