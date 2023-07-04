Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F işlemcisi ortaya çıktı: İşte özellikleri

Ryzen 5 7500F geliyor
Elde edilen bilgilere göre Ryzen 5 7500F, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile birlikte gelecek. AMD Ryzen 5 7600'den 100 MHz daha düşük bir saat hızına (3.7 GHz/5.0 GHz) sahip olacak işlemcinin GeForce RTX 4080 ve S ROG STRIX X670E-F Gaming WIFI anakart üzerinde test edildiği görülüyor.
Ryzen 5 7500F, doğal olarak Ryzen 5 7600'ün altında yer alacak ve Koreli perakendecinin belirttiği gibi biraz daha uygun fiyatlı olacak. Dolayısıyla yeni işlemcinin 200 dolar civarında bir fiyata sahip olabileceğini düşünebiliriz. Ryzen 5 7500F, doğru fiyatlandırılırsa çok popüler bir işlemci olma potansiyeline sahip gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fururlar oni purada :)