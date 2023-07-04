Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F işlemcisi ortaya çıktı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7500F olarak bilinen gizemli bir AMD AM5 masaüstü işlemcisi bir süre önce Puget Systems benchmark veri tabanında görüldü. Henüz resmi olarak tanıtılmamış bir işlemci olmasına rağmen AMD Ryzen 5 7500F, AMD işlemcilerde göremediğimiz “F” takısıyla da dikkat çekiyor. Bununla birlikte yeni işlemcinin ailenin diğer üyelerine göre daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Ryzen 5 7500F geliyor

Elde edilen bilgilere göre Ryzen 5 7500F, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile birlikte gelecek. AMD Ryzen 5 7600'den 100 MHz daha düşük bir saat hızına (3.7 GHz/5.0 GHz) sahip olacak işlemcinin GeForce RTX 4080 ve S ROG STRIX X670E-F Gaming WIFI anakart üzerinde test edildiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7500F ile ilgili ilginç olan şey, AMD CPU'larda görmediğimiz bir şey olan "F" varyantı olarak listeleniyor olması. Intel için bu tür yongalar genellikle entegre grafik özelliklerinden yoksun işlemciler anlamına geliyor ve burada da durum bu olabilir. Bilindiği üzere Ryzen 7000 serisi tüm işlemciler 2 işlem birimine sahip RDNA 2 iGPU, yani Radeon 710M ile geliyor. Koreli bir perakendecinin de doğruladığı üzere Ryzen 5 7500F’te gerçekten de bir iGPU bulunmuyor.

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Ryzen 5 7500F, doğal olarak Ryzen 5 7600'ün altında yer alacak ve Koreli perakendecinin belirttiği gibi biraz daha uygun fiyatlı olacak. Dolayısıyla yeni işlemcinin 200 dolar civarında bir fiyata sahip olabileceğini düşünebiliriz. Ryzen 5 7500F, doğru fiyatlandırılırsa çok popüler bir işlemci olma potansiyeline sahip gibi görünüyor.

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Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F işlemcisi ortaya çıktı