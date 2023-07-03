Intel, yeni nesil işlemcilerine yapay zeka desteği ekliyor

Intel, işlemcilerini yapay zekaya hazırlıyor
Talimatları yorumlamak zor görünebilir, ancak basit bir ifadeyle, AVX-VNNI talimatı işlemcinin sinir ağları için işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Bu da makine öğrenimi gerektiren uygulamalarda daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Son zamanlarda yapay zeka tabanlı programların genellikle optimize edilmemiş olması ve yüksek bilgi işlem performansı gerektirmesi nedeniyle bu talimat hayati önem taşımakta.
Intel ayrıca, kriptografik algoritmalar oldukları için güvenli karma ve şifreleme sunacak olan SHA512, SM3 ve SM4 için destek ekledi. Bu, veri güvenliği ve kimlik doğrulama gerektiren uygulamalar için özellikle önemli. Bu algoritmalar için donanım desteği, işlemcinin hash hesaplamalarını ve şifreleme/şifre çözme işlemlerini yazılım tabanlı uygulamalardan çok daha hızlı gerçekleştirmesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D