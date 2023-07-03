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    Intel, yeni nesil işlemcilerine yapay zeka desteği ekliyor

    Intel, yaklaşmakta olan Arrow Lake-S ve Lunar Lake işlemcileri için yapay zeka ve makine öğrenimi talimat seti desteğini getiriyor. Yeni işlemciler yapay zeka işlerinde daha performanslı olacak.
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    Intel, yeni nesil işlemcilerine yapay zeka desteği ekliyor Tam Boyutta Gör
    Intel tarafından yayınlanan resmi belgelere göre yaklaşan Arrow Lake ve Lunar Lake işlemci serileri kapsamlı talimat destekleriyle birlikte gelecek. Belge, yapay zeka görevlerine odaklanan AVX-VNNI-INT16, SHA512, SM3 ve SM4 talimatlarının işlemcilere dahil edildiğini ortaya koyuyor. Bu sayede Arrow Lake-S ve Lunar Lake işlemciler yapay zeka alanında daha fazla performans sağlayabilecek.

    Intel, işlemcilerini yapay zekaya hazırlıyor

    Talimatları yorumlamak zor görünebilir, ancak basit bir ifadeyle, AVX-VNNI talimatı işlemcinin sinir ağları için işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Bu da makine öğrenimi gerektiren uygulamalarda daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Son zamanlarda yapay zeka tabanlı programların genellikle optimize edilmemiş olması ve yüksek bilgi işlem performansı gerektirmesi nedeniyle bu talimat hayati önem taşımakta.

    Intel, yeni nesil işlemcilerine yapay zeka desteği ekliyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde, Intel halen AVX-512 desteğini tüketici seviyesindeki çiplere getirmekten kaçınıyor, bu da AMD Ryzen işlemcilerinin bu konuda açık bir avantaja sahip olacağı anlamına geliyor. AVX-512 teknolojisi bilimsel simülasyonlar, finansal analizler, yapay zeka (AI)/derin öğrenme, 3D modelleme ve analiz, görüntü ve ses/video işleme, kriptografi ve veri sıkıştırma gibi iş yükleri ve kullanımlara yönelik performansı artırıyor.

    Intel ayrıca, kriptografik algoritmalar oldukları için güvenli karma ve şifreleme sunacak olan SHA512, SM3 ve SM4 için destek ekledi. Bu, veri güvenliği ve kimlik doğrulama gerektiren uygulamalar için özellikle önemli. Bu algoritmalar için donanım desteği, işlemcinin hash hesaplamalarını ve şifreleme/şifre çözme işlemlerini yazılım tabanlı uygulamalardan çok daha hızlı gerçekleştirmesini sağlıyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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