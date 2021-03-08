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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi

    Çinli teknoloji üreticisi Meizu'nun geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni akıllı telefonu Meizu 18'in, inanılmaz bir hızla çalışan ultrasonik parmak izinin videosu ortaya çıktı.
    08 Mart 2021, 23:59 (16 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi
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    Ünlü sızıntı hesaplarından Ice universe twitter hesabında, geçtiğimiz hafta resmen tanıtılan Meizu 18'in ultrasonik parmak izi tarayıcısının tepki hızını test etti.

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    Ayrıca Bkz. "Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10"

    Galaxy S21'den hızlı tepki verdiği iddia ediliyor

    Meizu 18 ve 18 Pro, Qualcomm'un ikinci nesil ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanıyor. Aynı sensör amiral gemisi Samsung Galaxy S21'de de mevcut. Meizu, kilit açmanın sadece 0.1 saniyede ve parmaklarınız ıslak olsa bile gerçekleştiğini iddia ediyordu. Görünüşe bakılırsa Çinli üretici hiç de abartmıyor.

    Videoda da görebileceğiniz gibi Meizu 18'in parmak izi tarayıcısı gerçekten anında ve kusursuz bir şekilde çalışıyor. Kilidi açmak için ekrana hızlıca dokunmanız ve parmağınızı üzerinde tutmanız yeterli. Aynı zamanda Samsung'un amiral gemilerinden bile daha hızlı olduğu iddia edilmiş.

    Meizu 18 ve 18 Pro, 8 Mart'ta Çin'de sırasıyla 680 ila 773 dolar arasında fiyat etiketiyle satışa çıktı.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    C Clusive 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rekabet ne kadar güzel bir şey! Bu hızlı teknolojilere 2 senede ulaşıyorsak rekabet olmasa 4 senede veya daha fazla sürede ulaşacağız. İntel her sene %3 performans artışı verip zaten yeterli daha ne istiyorsunuz diyordu. AMD ortaya çıkınca löpür löpür arttırmaya başladı. Demek ki arttırılabiliyormuş... Bu parmak izi hızı da aynı mantık. Okuyor mu okuyor kardeşim daha ne istiyorsun demek yerine hızlandırıyorlar, daha iyi okuma oranı sağlıyorlar vs. vs. Kısacası rekabet her zaman iyidir. Firmaların tarafını tutmayın, teknolojinin tadını çıkarın... :)
    Rekabet ne kadar güzel bir şey! Bu hızlı teknolojilere 2 senede ulaşıyorsak rekabet olmasa 4 senede veya daha fazla sürede ulaşacağız. İntel her sene %3 perform...
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    T Twsm 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tr de satışı olmayan ürünleri neden haber yaparsınız. Ufkumuzmu açılıyor.
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    CoreXXX (fatih tat) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meizu şu anda piyasada kaliteli telefon üretmek isteyen bi kaç firmadan biri ama maalesef ülkemizde yok 2 senedir gelöiyor
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    C Clusive 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rekabet ne kadar güzel bir şey! Bu hızlı teknolojilere 2 senede ulaşıyorsak rekabet olmasa 4 senede veya daha fazla sürede ulaşacağız. İntel her sene %3 performans artışı verip zaten yeterli daha ne istiyorsunuz diyordu. AMD ortaya çıkınca löpür löpür arttırmaya başladı. Demek ki arttırılabiliyormuş... Bu parmak izi hızı da aynı mantık. Okuyor mu okuyor kardeşim daha ne istiyorsun demek yerine hızlandırıyorlar, daha iyi okuma oranı sağlıyorlar vs. vs. Kısacası rekabet her zaman iyidir. Firmaların tarafını tutmayın, teknolojinin tadını çıkarın... :)
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