Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi

Ünlü sızıntı hesaplarından Ice universe twitter hesabında, geçtiğimiz hafta resmen tanıtılan Meizu 18'in ultrasonik parmak izi tarayıcısının tepki hızını test etti.İlginizi Çekebilir Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı
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Galaxy S21'den hızlı tepki verdiği iddia ediliyor
Meizu 18 ve 18 Pro, Qualcomm'un ikinci nesil ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanıyor. Aynı sensör amiral gemisi Samsung Galaxy S21'de de mevcut. Meizu, kilit açmanın sadece 0.1 saniyede ve parmaklarınız ıslak olsa bile gerçekleştiğini iddia ediyordu. Görünüşe bakılırsa Çinli üretici hiç de abartmıyor.
Videoda da görebileceğiniz gibi Meizu 18'in parmak izi tarayıcısı gerçekten anında ve kusursuz bir şekilde çalışıyor. Kilidi açmak için ekrana hızlıca dokunmanız ve parmağınızı üzerinde tutmanız yeterli. Aynı zamanda Samsung'un amiral gemilerinden bile daha hızlı olduğu iddia edilmiş.
Meizu 18 ve 18 Pro, 8 Mart'ta Çin'de sırasıyla 680 ila 773 dolar arasında fiyat etiketiyle satışa çıktı.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...