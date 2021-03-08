Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi

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Ünlü sızıntı hesaplarından Ice universe twitter hesabında, geçtiğimiz hafta resmen tanıtılan Meizu 18'in ultrasonik parmak izi tarayıcısının tepki hızını test etti.

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Galaxy S21'den hızlı tepki verdiği iddia ediliyor

Meizu 18 ve 18 Pro, Qualcomm'un ikinci nesil ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanıyor. Aynı sensör amiral gemisi Samsung Galaxy S21'de de mevcut. Meizu, kilit açmanın sadece 0.1 saniyede ve parmaklarınız ıslak olsa bile gerçekleştiğini iddia ediyordu. Görünüşe bakılırsa Çinli üretici hiç de abartmıyor.

Videoda da görebileceğiniz gibi Meizu 18'in parmak izi tarayıcısı gerçekten anında ve kusursuz bir şekilde çalışıyor. Kilidi açmak için ekrana hızlıca dokunmanız ve parmağınızı üzerinde tutmanız yeterli. Aynı zamanda Samsung'un amiral gemilerinden bile daha hızlı olduğu iddia edilmiş.

Meizu 18 ve 18 Pro, 8 Mart'ta Çin'de sırasıyla 680 ila 773 dolar arasında fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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