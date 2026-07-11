Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra fiyatları sızdırıldı

Paylaşılan bilgilere göre 256 GB depolama alanına sahip Galaxy Z Fold 8, ABD'de 1.899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Daha üst segmentte konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra ise 256 GB depolama seçeneğiyle 2.099 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu da cihazın, yerini alacağı belirtilen Galaxy Z Fold 7'den 100 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Rapora göre Samsung, resmi tanıtım öncesinde fiyatlandırma planı üzerinde son değerlendirmelerini sürdürüyor. Dolayısıyla nihai fiyatlarda küçük değişiklikler yaşanabileceğini söyleyelim. Donanım tarafında ise her iki modelin de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setiyle geleceği doğrulandı. Galaxy Z Fold 8'in 5,5 inç dış ekran, 7,6 inç katlanabilir iç ekran, çift arka kamera ve 4.800 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold8 Ultra'nın ise 5.000 mAh batarya, 200 MP ana kameraya sahip üçlü kamera sistemi ve Galaxy Z Fold7'ye benzer bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Samsung, yeni yapay zeka çipi geliştiriyor: Bu kez PC'ye geliyor! 22 sa. önce eklendi

Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Z Flip 8 modelinin de sahneye çıkması bekleniyor.

Galaxy Z Fold8 (beklenen özellikler)

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Dış ekran: 5,5 inç

5,5 inç İç ekran: 7,6 inç katlanabilir

7,6 inç katlanabilir Arka kamera: Çift kamera

Çift kamera Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Depolama (başlangıç): 256 GB

256 GB ABD başlangıç fiyatı: 1.899 dolar

Galaxy Z Fold 8 Ultra (beklenen özellikler)