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    Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: VA panel ve 75 Hz yenileme hızı

    Redmi markası Çin'de yeni ve son derece uygun fiyatlı bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A22 adı altında çıkış yapan model ev ve ofis kullanımı için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.
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    Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi markası altında uygun fiyatlı bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A22 adı verilen model, ev ve ofis kullanımı için tasarlandı. Bütçe dostu olmasına rağmen son derece tatmin edici teknik özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    Redmi A22'de 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 75 Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı ve 250 nit maksimum parlaklık sunan 21.45 inçlik bir ekrana yer verilmiş. VA(Vertical Alignment) panelin SRGB renk gamutunun %99'unu kapsadığı iddia ediliyor.

    Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Mavi ışık koruması var

    Monitörün arkasında HDMI ve VGA olmak üzere iki bağlantı noktası var. Güç tuşu da yine cihazın arka panelinde kendine yer bulmuş. Standın yüksekliği ayarlanamıyor, ancak eğim açısını ayarlamak mümkün.

    Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi A22 düşük fiyatına rağmen TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası sunuyor. Ayrıca duvara monte etmek için montaj aparatları da var. Monitör ilk etapta Çin pazarında satışa sunuldu. Belirlenen fiyat etiketinin ise 369 yuan (55 dolar) olduğunu hatırlatalım.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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