Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: VA panel ve 75 Hz yenileme hızı

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi markası altında uygun fiyatlı bir monitör piyasaya sürdü. Redmi A22 adı verilen model, ev ve ofis kullanımı için tasarlandı. Bütçe dostu olmasına rağmen son derece tatmin edici teknik özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Taylandlı bir adam ChatGPT'nin verdiği sayılarla loto kazandı 8 sa. önce eklendi

Redmi A22'de 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 75 Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı ve 250 nit maksimum parlaklık sunan 21.45 inçlik bir ekrana yer verilmiş. VA(Vertical Alignment) panelin SRGB renk gamutunun %99'unu kapsadığı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Mavi ışık koruması var

Monitörün arkasında HDMI ve VGA olmak üzere iki bağlantı noktası var. Güç tuşu da yine cihazın arka panelinde kendine yer bulmuş. Standın yüksekliği ayarlanamıyor, ancak eğim açısını ayarlamak mümkün.

Tam Boyutta Gör

Redmi A22 düşük fiyatına rağmen TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası sunuyor. Ayrıca duvara monte etmek için montaj aparatları da var. Monitör ilk etapta Çin pazarında satışa sunuldu. Belirlenen fiyat etiketinin ise 369 yuan (55 dolar) olduğunu hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Uygun fiyatlı Redmi A22 monitör tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı