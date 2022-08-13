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10 Ağustos’ta düzenlenen Unpacked 2022 etkinliğinde yeni nesil Galaxy Z serisi ve giyilebilir cihazları tanıtan Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Bu modeller arasına dahil olması beklenen Galaxy A04 Core, Geekbench'te görünmeye başladı.

Temel özellikleri belli oldu

Kıyaslama platformunda SM-042F model numarası ile görüntülenen Galaxy A04 Core, geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen Galaxy A03 Core’un ufak geliştirmeler alan bir versiyonu olacak. Bununla birlikte MediaTek Helio P35 platformu tarafından desteklenen ve 3GB belleğe sahip olan yeni telefon, tek çekirdek testlerinden 802, çoklu çekirdek testlerinden ise 3556 puana ulaşmayı başarıyor.

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Galaxy A04 Core hakkında ortaya çıkan daha önceki sızıntılarda Exynos 850 platformundan güç alacağı söyleniyordu ancak uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan MediaTek tercihinin burada da korunduğunu söyleyebiliriz. Yeni telefon hakkında paylaşılan detaylar bir hayli kısıtlı olsa da, kutudan çıktığı haliyle Android 12 işletim sistemini desteklemesi ve tek bir ana kamera sensörüne sahip olması bekleniyor.

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Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A04 Core Geekbench’te göründü