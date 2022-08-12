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    200MP kameralı ilk telefon Motorola X30 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motorola, uzun zamandır dikkatleri üzerine toplayan Motorola X30 Pro modelini tanıttı. İşte 200MP kamera ile bir ilke imza atan Motorola X30 Pro'nun özellikleri ve fiyatı
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    200MP kameralı Motorola X30 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Son dönemde birçok yeni model ile karşımıza çıkan Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Motorola X30 Pro’yu tanıttı. Birinci sınıf özellikler ve daha geleneksel bir tasarımı beraberinde getiren telefonun işte tüm özellikleri

    Motorola X30 Pro neler sunuyor?

    Motorola X30 Pro, Samsung imzalı 200MP ISOCELL HP1 kamerası ile akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atıyor. f/1.95 diyafram açıklığı ve 1/1.22 inç boyutlara sahip olan bu kamera, 1,28µm pikselli 50MP veya 0,64µm pikselli 200MP'de çıktı verebiliyor. Ayrıca OIS ve 8K 30FPS video kayıt yeteneğine de sahip olduğunu belirtelim. 

    Buna ek olarak üçlü bir kamera tasarımı ile dikkat çeken yeni telefonun, 50MP ultra geniş açı, 2x optik zoom sunan 12MP Sony IMX663 telefoto ve ön tarafta Omnivision OV60a 60MP selfie sensörleri bulunuyor.

    200MP kameralı Motorola X30 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri
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    HDR10+ sertifikalı FHD+ çözünürlüğünde 6,67 inç’lik kavisli bir OLED ekrana sahip olan Motorola X30 Pro, kullanıcısına 144 Hz yenileme hızı, 1200 nit’e kadar maksimum parlaklık sunuyor. Delikli bir tasarıma sahip olan bu ekrana ise, entegre bir parmak izi okuyucu eşlik ediyor.

    Tüm yeni Android amiral gemilerinde olduğu gibi Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alan Motorola X30 Pro, 8/12GB RAM ve 128/256 veya 512GB depolamanın yanı sıra Android 12 tabanlı MyUI 4.0 tarafından destekleniyor. Buna ek olarak isteğe bağlı bir Motorola şarj cihazıyla 50W kablosuz, 125W kablolu hızlı şarj (0'dan 100'e 19 dakika) imkanı sunan yeni telefon 4.610 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor.

    Bugün itibari ile ilk olarak çin pazarında satışa sunulan Motorola X30 Pro'nun 8GB/128GB modeli 548 dolar, 12GB/512GB modeli ise 668 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. 

    Motorola X30 Pro Özellikleri

    • Ekran: 6,67 inç FHD+ 144 Hz HDR10+, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1
    • Arka Kamera: 200MP (Samsung ISOCELL HP1) + 50MP ultra geniş açı + 12MP telefoto (Sony IMX663)
    • Ön Kamera: 60MP (Omnivision OV60a)
    • RAM: 8/12GB
    • Depolama: 128/256/512 GB
    • Pil: 4.610 mAh kapasite, 50W kablosuz hızlı şarj, 125W kablolu hızlı şarj
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