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    Vivo'nun uygun fiyatlı bir başka telefonu ortaya çıktı: Vivo Y36m neler sunacak?

    Vivo, bütçe dostu akıllı telefon modelleri çıkarmaya devam ediyor. 205 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Vivo Y36m modeli ortaya çıktı.           
    uygun fiyatlı vivo y36m modeli geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo, 2023 Ocak ayı başlarında Y35m modelini tanıtmıştı. Vivo Y36m, China Telecom sitesinde ortaya çıktı ve halefinin donanım, tasarım ve fiyat detayları belli oldu. Uygun fiyatlı bir model olacak Vivo Y36m, özellikleri ile neler sunacak bakalım.

    Vivo Y36m beklenen özellikleri

    Vivo Y36m, düz kenarları ve kare şeklindeki kamera modülüyle Y36’ya çok benziyor. Ses tuşları ve parmak izi sensörünü barındıran güç düğmesi sağ tarafa konumlandırılmış.

    Vivo Y36’daki delik çentikli ekran damla çentikli ekrana sahip olduğu görülüyor. 6.56 inç ekran 1612x720 çözünürlük sunuyor. Ekran yenileme hızı ve parlaklık hakkında bir bilgi yok. MediaTek’in Dimensity 700 veya Dimensity 6020 işlemcisinden güç alacak telefon, iki bellek ve depolama alanı seçeneğiyle geliyor; 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ancak şarj detayları açıklanmadı. Telefonda USB-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Yazılım tarafında, Funtouch OS Android 13 işletim sistemiyle gelecek.

    Vivo Y36m beklenen fiyatı ve çıkış tarihi

    Vivo Y36m, gri ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 6GB + 128GB modelin fiyatı; 205 dolar. 8GB + 256GB modelin fiyatı ise; 246 dolar. Telefonun 13 Kasım’da resmî olarak satışa çıkması bekleniyor. Vivo, bu modeli yalnızca Çin’de mi satacak yoksa küresel pazara getirecek mi henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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