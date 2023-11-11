Vivo'nun uygun fiyatlı bir başka telefonu ortaya çıktı: Vivo Y36m neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Vivo, 2023 Ocak ayı başlarında Y35m modelini tanıtmıştı. Vivo Y36m, China Telecom sitesinde ortaya çıktı ve halefinin donanım, tasarım ve fiyat detayları belli oldu. Uygun fiyatlı bir model olacak Vivo Y36m, özellikleri ile neler sunacak bakalım.

Vivo Y22s ve Y35 hakkında her şey! - Fiyat/Performans mı? 10 ay önce eklendi

Vivo Y36m beklenen özellikleri

Vivo Y36m, düz kenarları ve kare şeklindeki kamera modülüyle Y36’ya çok benziyor. Ses tuşları ve parmak izi sensörünü barındıran güç düğmesi sağ tarafa konumlandırılmış.

Vivo Y36’daki delik çentikli ekran damla çentikli ekrana sahip olduğu görülüyor. 6.56 inç ekran 1612x720 çözünürlük sunuyor. Ekran yenileme hızı ve parlaklık hakkında bir bilgi yok. MediaTek’in Dimensity 700 veya Dimensity 6020 işlemcisinden güç alacak telefon, iki bellek ve depolama alanı seçeneğiyle geliyor; 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ancak şarj detayları açıklanmadı. Telefonda USB-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Yazılım tarafında, Funtouch OS Android 13 işletim sistemiyle gelecek.

Vivo Y36m beklenen fiyatı ve çıkış tarihi

Vivo Y36m, gri ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 6GB + 128GB modelin fiyatı; 205 dolar. 8GB + 256GB modelin fiyatı ise; 246 dolar. Telefonun 13 Kasım’da resmî olarak satışa çıkması bekleniyor. Vivo, bu modeli yalnızca Çin’de mi satacak yoksa küresel pazara getirecek mi henüz belli değil.

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Uygun fiyatlı Vivo Y36m modeli geliyor: İşte özellikleri