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    Uzay tabanlı güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı

    California Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların uzay tabanlı güç için büyük haberleri var. Araştırmacılar, güneş enerjisini uzaydan Dünya'ya kablosuz bir şekilde ışınlamayı başardılar.
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    Uzay tabanlı Güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı Tam Boyutta Gör
    Uzaya dayalı güneş enerjisi, bilim camiasında uzun zamandır konuşulmakta. Şimdiye kadar ki denemelerde başarılı olamayan araştırmacılar, yakın bir zamanda uzayda toplanan güneş enerjisini Dünya'ya iletmeyi başardı.

    MAPLE deneyi, sınırsız yenilenebilir enerji vaadi taşımakta

    Uzay tabanlı Güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı Tam Boyutta Gör
    California Teknoloji Enstitüsü (Caltech), Uzay Güneş Enerjisi Göstericisi (SSPD-1) adı verilen uzay kaynaklı prototiplerinin güneş ışığını topladığını, elektriğe dönüştürdüğünü ve Caltech'in Pasadena kampüsünün çatısına kurulu mikrodalga alıcılarına ışınladığını duyurdu. Uzaydaki güneş panellerinin günün hangi saatinde olursa olsun güneş ışığını toplayabilmesiyle potansiyel olarak sınırsız yenilenebilir enerji vaadi taşımakta. 

    Güç Aktarımı Düşük Yörünge Deneyi için Mikrodalga Dizisi (MAPLE) olarak bilinen deney, iki ayrı alıcı dizisini ve özel çiplere sahip hafif mikrodalga vericileri içermekte. Gücü iletmek için mikrodalgaların kullanılması, bulut örtüsünün bir girişim oluşturmayacağı anlamına da gelmekte.

    Deney araştırmacılarından Profesör Ali Hajimiri, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Bildiğimiz kadarıyla, hiç kimse pahalı katı yapılarda bile uzayda kablosuz enerji transferini göstermedi. Bunu esnek hafif yapılarla ve kendi entegre devrelerimizle yapıyoruz. Bu bir ilk." dedi. 

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