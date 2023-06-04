Uzay tabanlı güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı

MAPLE deneyi, sınırsız yenilenebilir enerji vaadi taşımakta
Güç Aktarımı Düşük Yörünge Deneyi için Mikrodalga Dizisi (MAPLE) olarak bilinen deney, iki ayrı alıcı dizisini ve özel çiplere sahip hafif mikrodalga vericileri içermekte. Gücü iletmek için mikrodalgaların kullanılması, bulut örtüsünün bir girişim oluşturmayacağı anlamına da gelmekte.
Deney araştırmacılarından Profesör Ali Hajimiri, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Bildiğimiz kadarıyla, hiç kimse pahalı katı yapılarda bile uzayda kablosuz enerji transferini göstermedi. Bunu esnek hafif yapılarla ve kendi entegre devrelerimizle yapıyoruz. Bu bir ilk." dedi.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)