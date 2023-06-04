Tam Boyutta Gör Uzaya dayalı güneş enerjisi, bilim camiasında uzun zamandır konuşulmakta. Şimdiye kadar ki denemelerde başarılı olamayan araştırmacılar, yakın bir zamanda uzayda toplanan güneş enerjisini Dünya'ya iletmeyi başardı.

Apple kazayla düşen cihazları korumak için yeni patent aldı 1 gün önce eklendi

MAPLE deneyi, sınırsız yenilenebilir enerji vaadi taşımakta

Tam Boyutta Gör California Teknoloji Enstitüsü (Caltech), Uzay Güneş Enerjisi Göstericisi (SSPD-1) adı verilen uzay kaynaklı prototiplerinin güneş ışığını topladığını, elektriğe dönüştürdüğünü ve Caltech'in Pasadena kampüsünün çatısına kurulu mikrodalga alıcılarına ışınladığını duyurdu. Uzaydaki güneş panellerinin günün hangi saatinde olursa olsun güneş ışığını toplayabilmesiyle potansiyel olarak sınırsız yenilenebilir enerji vaadi taşımakta.

Güç Aktarımı Düşük Yörünge Deneyi için Mikrodalga Dizisi (MAPLE) olarak bilinen deney, iki ayrı alıcı dizisini ve özel çiplere sahip hafif mikrodalga vericileri içermekte. Gücü iletmek için mikrodalgaların kullanılması, bulut örtüsünün bir girişim oluşturmayacağı anlamına da gelmekte.

Deney araştırmacılarından Profesör Ali Hajimiri, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Bildiğimiz kadarıyla, hiç kimse pahalı katı yapılarda bile uzayda kablosuz enerji transferini göstermedi. Bunu esnek hafif yapılarla ve kendi entegre devrelerimizle yapıyoruz. Bu bir ilk." dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uzay tabanlı Güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı