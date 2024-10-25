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    Anlık Bildirim

    Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi: İlk kurulum başladı

    Portekiz merkezli enerji şirketi EDP, İspanya’da güneş enerjisi santrali kurulumunu hızlandırmak için robotik otomasyon teknolojisini tam ölçekli olarak test edeceğini duyurdu.
    Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Portekiz merkezli enerji şirketi EDP, otomasyon teknolojisi Hyperflex ile ilk fotovoltaik güneş parkının inşasını gerçek hayat koşullarında büyük ölçekli bir kurulumda test edecek. İspanya'nın Valladolid şehrinde kurulacak "AutoPV" adı verilen bu projede toplam 122 MW'lık kurulu kapasitenin 3 MW'ında robotik otomasyon çözümü kullanılacak.

    Otomatik güneş paneli kurulumu

    Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    EDP, robotik otomasyonun inşaat sürecine entegre edilmesiyle proje takvimini önemli ölçüde hızlandırmayı ve güneş paneli yapı montaj süresini yüzde 50 oranında kısaltmayı hedefliyor. Hyperflex sistemi ile gerçekleştirilen otomasyon, en ağır işlerin robotlar tarafından yapılmasını sağlarken, insan iş gücü daha teknik görevlerde uzmanlaşma fırsatına sahip oluyor.
    Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Hyperflex adındaki otomasyon sisteminin arkasında ise İtalyan robotik ve otomasyon devi Comau bulunuyor. Comau'nun Hyperflex teknolojisi, sahada taşınabilir bir fabrika olarak işlev görüyor ve solar panellerin ön montajı ile konumlarına yerleştirilmesini sağlıyor. Bu süreç, montaj istasyonunda başlıyor ve ardından Hyperflex’e entegre edilmiş bir gezici robot (rover), önceden monte edilen yapıları son konumlarına taşıyor ve sabitliyor. Tüm sistem mobil olarak tasarlandığı için kamyonlarla taşınarak hızlı ve esnek kurulum imkanı sunuyor.

    Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Comau'nun bu mobil fabrikası, PV sahasında güneş takip sistemlerinin otomatik olarak kurulumunu gerçekleştirerek geleneksel süreçlere kıyasla yüzde 30 daha fazla modül kurulumu sağlıyor. Bu sayede, yeni santrallerin pazara sunum süresi yüzde 25 hızlanırken, panel başına maliyet yüzde 35 oranında düşüyor. Hyperflex’in esnek tasarımı, farklı tipteki takip sistemleri ve panellerle uyumlu çalışmasını mümkün kılarak farklı enerji sağlayıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca adapte edilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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