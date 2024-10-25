Güneş panellerini otomatik kuran sistem geliştirildi: İlk kurulum başladı

Portekiz merkezli enerji şirketi EDP, otomasyon teknolojisi Hyperflex ile ilk fotovoltaik güneş parkının inşasını gerçek hayat koşullarında büyük ölçekli bir kurulumda test edecek. İspanya'nın Valladolid şehrinde kurulacak "AutoPV" adı verilen bu projede toplam 122 MW'lık kurulu kapasitenin 3 MW'ında robotik otomasyon çözümü kullanılacak. Otomatik güneş paneli kurulumu EDP, robotik otomasyonun inşaat sürecine entegre edilmesiyle proje takvimini önemli ölçüde hızlandırmayı ve güneş paneli yapı montaj süresini yüzde 50 oranında kısaltmayı hedefliyor. Hyperflex sistemi ile gerçekleştirilen otomasyon, en ağır işlerin robotlar tarafından yapılmasını sağlarken, insan iş gücü daha teknik görevlerde uzmanlaşma fırsatına sahip oluyor. Hyperflex adındaki otomasyon sisteminin arkasında ise İtalyan robotik ve otomasyon devi Comau bulunuyor. Comau'nun Hyperflex teknolojisi, sahada taşınabilir bir fabrika olarak işlev görüyor ve solar panellerin ön montajı ile konumlarına yerleştirilmesini sağlıyor. Bu süreç, montaj istasyonunda başlıyor ve ardından Hyperflex’e entegre edilmiş bir gezici robot (rover), önceden monte edilen yapıları son konumlarına taşıyor ve sabitliyor. Tüm sistem mobil olarak tasarlandığı için kamyonlarla taşınarak hızlı ve esnek kurulum imkanı sunuyor. Comau'nun bu mobil fabrikası, PV sahasında güneş takip sistemlerinin otomatik olarak kurulumunu gerçekleştirerek geleneksel süreçlere kıyasla yüzde 30 daha fazla modül kurulumu sağlıyor. Bu sayede, yeni santrallerin pazara sunum süresi yüzde 25 hızlanırken, panel başına maliyet yüzde 35 oranında düşüyor. Hyperflex’in esnek tasarımı, farklı tipteki takip sistemleri ve panellerle uyumlu çalışmasını mümkün kılarak farklı enerji sağlayıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca adapte edilebiliyor.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu