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    Uzay tabanlı strateji oyunu Homeworld 3 bir kez daha ertelendi

    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen uzay tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunu olan Homeworld 3 ikinci kez ertelendi. Erteleme, oyunun daha iyi hale getirilmesi için yapıldı.
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    Uzay tabanlı strateji oyunu Homeworld 3 bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanacak olan Homeworld 3, görünüşe göre serinin ve türün hayranlarını bir süre daha bekletecek. Zira kısa süre önce yapılan açıklamayla oyunun bir kez daha ertelendiği duyuruldu.

    Homeworld 3, Şubat 2024'te çıkacak

    Homeworld serisinin hayranları yeni oyunun bu yıl çıkacağını göremeyecek. 2003'te piyasaya sürülen bilim kurgu gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld 2'nin uzun zamandır beklenen devam oyununun 2022'de çıkması beklenirken, çıkış tarihi bu yılın ilk yarısına ertelenmişti. Şimdi ise geliştiricisi Blackbird Interactive ve Gearbox Publishing, Homeworld 3'ün çıkış tarihini Şubat 2024'e çektiklerini açıkladılar.

    Blackbird tarafından yapılan açıklamada vizyonlarını tam olarak gerçekleştirebilmek, oyunu rafine etmek ve cilalamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu belirtildi. Hayranların Twitter'daki duyuruya tepkileri ise genel anlamda olumluydu.

    Homeworld 3 uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Homeworld 3’ün solo oynanışa önemli bir rol veren kapsamlı bir senaryo modu da bulunacak. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi, savaş oynanışı etkili bir 3D balistik sistemi etrafında inşa edilecek. Önceki açıklamalardan oyunun RTS oynanışıyla roguelike yapısını birleştireceği belirtilmişti.

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