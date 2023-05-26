Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları: 900 TL değerinde 13 oyun hediye

Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları
Hatırlayacak olursak Mayıs ayında kullanıcılara Last Resort, Planescape: Torment: Enhanced Edition, STAR WARS™: Rogue Squadron 3D dahil olmak üzere toplam 800 TL değerinde 15 oyun sunulmuştu. Daha sonra Amazon, bu listeye 8 oyun daha ekleyerek ücretsiz oyunların sayısını 23'e yükseltti.
Haziran ayında ise Prime Gaming kütüphanesine Neverwinter Nights: Enhanced Edition, Autonauts, Roguebook, Soccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. Düşük bütçeli yapımların ağırlık kazandığı listede oyunların toplam değeri ise 900TL.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Haziran 2023 Ücretsiz Oyunlar
- Sengoku 2
- Mutation Nation
- Soccer Brawl
- Over Top
- The Super Spy
- Top Hunter
- SteamWorld Dig 2
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition
- Autonauts
- Revita
- Roguebook
- Once Upon a Jester
- Gems of Destiny: Homeless Dwarf
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)