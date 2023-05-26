Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları: 900 TL değerinde 13 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming kütüphanesine Haziran ayında eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay kullanıcılara 900 TL değerinde 13 oyun sunulacak. İşte Prime Gaming Haziran ayı hediyeleri...
    3
    Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları: 900TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 900 TL değerinde 13 oyun ve World of Warcraft, Overwatch 2 ve World of tanks gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları

    Hatırlayacak olursak Mayıs ayında kullanıcılara Last Resort, Planescape: Torment: Enhanced Edition, STAR WARS™: Rogue Squadron 3D dahil olmak üzere toplam 800 TL değerinde 15 oyun sunulmuştu. Daha sonra Amazon, bu listeye 8 oyun daha ekleyerek ücretsiz oyunların sayısını 23'e yükseltti.

    Haziran ayında ise Prime Gaming kütüphanesine Neverwinter Nights: Enhanced EditionAutonauts, Roguebook, Soccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. Düşük bütçeli yapımların ağırlık kazandığı listede oyunların toplam değeri ise 900TL.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Haziran 2023 Ücretsiz Oyunlar

    1. Sengoku 2
    2. Mutation Nation
    3. Soccer Brawl
    4. Over Top
    5. The Super Spy
    6. Top Hunter
    7. SteamWorld Dig 2 
    8. Neverwinter Nights: Enhanced Edition
    9. Autonauts
    10. Revita
    11. Roguebook
    12. Once Upon a Jester
    13. Gems of Destiny: Homeless Dwarf 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 saat önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the 100 benzeri diziler motor traversi degismis araç telefonda müzik kendi kendine duruyor ford focus 1.6 tdci kronik sorunlar 10 60 motor yağı hangi araçlarda kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız