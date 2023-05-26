Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları: 900 TL değerinde 13 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 900 TL değerinde 13 oyun ve World of Warcraft, Overwatch 2 ve World of tanks gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları

Hatırlayacak olursak Mayıs ayında kullanıcılara Last Resort, Planescape: Torment: Enhanced Edition, STAR WARS™: Rogue Squadron 3D dahil olmak üzere toplam 800 TL değerinde 15 oyun sunulmuştu. Daha sonra Amazon, bu listeye 8 oyun daha ekleyerek ücretsiz oyunların sayısını 23'e yükseltti.

Haziran ayında ise Prime Gaming kütüphanesine Neverwinter Nights: Enhanced Edition, Autonauts, Roguebook, Soccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. Düşük bütçeli yapımların ağırlık kazandığı listede oyunların toplam değeri ise 900TL.

Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi! 1 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Haziran 2023 Ücretsiz Oyunlar

Sengoku 2 Mutation Nation Soccer Brawl Over Top The Super Spy Top Hunter SteamWorld Dig 2 Neverwinter Nights: Enhanced Edition Autonauts Revita Roguebook Once Upon a Jester Gems of Destiny: Homeless Dwarf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Amazon Prime Gaming Haziran 2023 oyunları: 900TL değerinde