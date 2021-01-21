Uzayda geçen Kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman yayınlandı

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Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu olan Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan yeni bir fragman paylaşıldı.

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Netflix'in yüksek bütçeye sahip bir başka filmin daha yayın tarihi yaklaşıyor. Uzayda geçecek olan Kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers'ın yönetmenliğini Sung-hee Jo üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor.

Filmin 5 Şubat'ta yayınlanacağı açıklandı ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 Şubat ayı Netflix içeriklerinde ismi bulunmuyor. Büyük bir ihtimalle 5 Şubat'ta yayınlanacağını söyleyebiliriz ancak küçük de olsa bir gecikme ihtimali barındırıyor.

Konusu: 2092'de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşine düşen sıra dışı grup, masum bir insansıyı takas etmeye çalışırken korkunç sırları açığa çıkarır.

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