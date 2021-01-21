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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzayda geçen Kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman yayınlandı

    Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı. Özellikle görselliğiyle dikkat çeken film 5 Şubat'ta yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uzayda geçen Kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan fragman yayınlandı
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    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu olan Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'tan yeni bir fragman paylaşıldı.

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    Netflix'in yüksek bütçeye sahip bir başka filmin daha yayın tarihi yaklaşıyor. Uzayda geçecek olan Kore yapımı bilim kurgu filmi Space Sweepers'ın yönetmenliğini Sung-hee Jo üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor.

    Filmin 5 Şubat'ta yayınlanacağı açıklandı ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 Şubat ayı Netflix içeriklerinde ismi bulunmuyor. Büyük bir ihtimalle 5 Şubat'ta yayınlanacağını söyleyebiliriz ancak küçük de olsa bir gecikme ihtimali barındırıyor.

    Konusu: 2092'de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşine düşen sıra dışı grup, masum bir insansıyı takas etmeye çalışırken korkunç sırları açığa çıkarır.



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    10 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hollywooda meydan okumuslar ya la
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