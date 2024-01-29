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    Uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi gönderildi

    Bir uydudan Dünya'ya güneş enerjisi ışınlamada dönüm noktası niteliğindeki test, bir yıl süren görevin ardından başarıyla sonuçlandı ve uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi gönderildi.

    Uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi gönderildi Tam Boyutta Gör

    Bir uydudan Dünya'ya güneş enerjisi ışınlamada dönüm noktası niteliğindeki test, bir yıl süren görevin ardından başarıyla sonuçlandı ve uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi gönderildi.

    Uzay Güneş Enerjisi Göstericisi (SSPD-1) adlı proje, bir gün güneş enerjisinin toplanarak Dünya'ya geri iletilmesinin ticari ölçekteki uygulanabilirliğini göstermek amacıyla geçen yıl 3 Ocak'ta başlatılmıştı.

    ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) bilim insanlarının önderliğindeki görev, böyle bir çabanın temel teknolojisini test etmek üzere üç ana deneyini de tamamladı. Bu deneyler arasında origamiden esinlenen yeni bir güneş paneli yapısı, farklı hücre tasarımları ve bir mikrodalga vericisi yer alıyordu.

    Caltech, görevin başarısının "uzay tabanlı güneş enerjisinin geleceğini şekillendirmeyi sağlayacağını" söyledi ancak bunun gerçeğe dönüşmeden önce çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dair uyardı.

    Caltech'in başkanı ve fizik profesörü Thomas Rosenbaum, "Ticari ölçekte uzaydan ışınlanan güneş enerjisiyle dünyayı aydınlatmak hâlâ gelecekteki bir olasılık" dedi. Ancak bu kritik görev, bunun ulaşılabilir bir gelecek olabileceğini gösterdi.

    Mikrodalgalar aracılığıyla Dünya'ya devasa miktarlarda temiz ve yenilenebilir enerji ışınlayan uzay tabanlı güneş panelleri ilk olarak 50 yılı aşkın süre önce ortaya çıkmıştı. Bilim insanları bu tür kurulumların bulut örtüsü veya Güneş'in döngüsüyle sınırlı olmadığını belirtmişti.

    Geçen yıl Japon uzay ajansı JAXA, 2025'e kadar uzayda ticari ölçekte bir güneş enerjisi çiftliği kurmayı planladığını açıklarken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Solaris programı aracılığıyla bir geliştirme projesi başlatmayı hedefliyor.

    JAXA ilk olarak 2015'te güneş enerjisini mikrodalgalar aracılığıyla ışınlamayı başarmış ve 55 metre uzaklıktaki bir alıcıya 1.8 kilowatt güç iletmişti yani bu da yaklaşık olarak bir kettle'la su kaynatmak için gereken elektrikle aynı miktara denk geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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