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    Satranç robotu rakibin parmağını kırdı

    Bir satranç turnuvasında kullanılan satranç robotu, rakip taraf belirlenen sürelerin dışında hamle yapmaya çalışınca yanlışlıkla parmağını algılayarak kırılmasına neden oldu. 
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    Robot
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    Robot ya da yapay zekâ teknolojileri bugün hayatımızın her alanında kendisine yer bulsa da bazı noktalarda halen endişe uyandırıyor. Akıllı da olsa her şey programlamaya dayandığı için belirli şartların oluşmaması durumunda ortaya kötü sonuçlar çıkabiliyor.

    Satranç robotu korkuttu

    Geçtiğimiz aylarda ABD’de otonom araçların yolu trafiğe kapattığını okumuştuk. Şimdi ise Rusya’da bir satranç mücadelesi esnasında oyuncu robotun rakip çocuğun parmağını kırdığı haberi geldi.

    Moskova Açık Satranç Turnuvası’nda yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuğun parmağı kırıldı. Çocuk kurallar içerisindeki süreden daha kısa bir şekilde taşını hareket ettirmeye çalışınca robot parmağını taş olarak algılamış. Taşı yerinden alarak diğer tarafa koymak için zorlayınca çocuğun parmağını kırmış.

    Yetkililer robota öğretilen sürelerin dışına çıkıldığı için böyle bir olay yaşandığını belirtiyor. Yani çocuğun karşı tarafın hamlesinden sonra belirlenmiş süre içerisinde kendi hamlesini yapması gerekiyordu. Robot herhangi bir hata yapmadı ve programlanmış süreler içerisinde hareketlerine devam etti.

    Çocuğun parmağının alçıya alındığı ve sonraki maçlara devam ettiği ifade ediliyor. Bununla birlikte yapay zekâya tanımlanmış kural dizisinin dışına çıkıldığında tamamen risklere açık bir durum oluştuğu da bu şekilde anlaşılmış oldu. Bir araştırmaya göre ABD’de her yıl bir kişinin endüstriyel robotlar tarafından ölümüne yol açıldığı belirtiliyor.

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