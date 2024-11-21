Antik çağlar yapay zeka ile hayat buldu: İşte harika videolar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Zaman, bir nehir gibi akıyor ve biz, onun kıyısında durmuş, sadece sesini dinliyoruz. Ama ya o nehre bir sandal indirip geçmişin derinliklerine doğru kürek çekebilseydik? Karayipler’in rüzgarını yüzümüzde hissetmek, Babil’in sokaklarında kaybolmak, İngiltere’nin Orta Çağ şatolarında yankılanan ayak seslerini duymak mümkün olsaydı? İşte yapay zeka, bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

cinaima_films adlı Instagram hesabı, antik çağların günlük hayatını yapay zeka aracılığıyla yeniden hayata döndürerek, zamanda bir pencere açıyor. Her bir kare, sanki tarih kitaplarının tozlu sayfalarından çıkmış gibi. Öte yandan bunları yapan firma ise üretken yapay zeka gibi yeni bir girişim. Yapay zeka kullanarak deneysel kısa filmler üreten, görsel hikaye anlatımının sınırlarını zorlayan bağımsız bir stüdyo.

Antik çağlar canlandırıldı





Stüdyo, paylaştığı videolarda 1691 yılında bizleri Karayipler’e götürüyor. Burada Karayipler’in günlük yaşantısından kesitler verilirken korsanlar ve gemi savaşlarına değiniliyor.





Ardından Babil’e yolculuk ediyoruz. MÖ 600 yıllarında Babil, yeryüzünün en görkemli şehirlerinden birisiydi. Büyük yapıları, tarımı, meyve bahçeleri, günlük sokak yaşantıları ve su kanalları gibi yapılar oluşturulan videoda yer alıyor.





Diğer video ise İngiltere ile ilgili. 1227 yılında Orta Çağ İngiltere’si, taş şatoların gölgesinde şekillenmiş bir hayat sunuyordu. Saman çatılı evler, elinde sepetlerle pazara giden köylüler ve yeşil doğası yapay zeka tarafından yansıtılmış. Ancak videoda şövalyelere pek yer verilmemesi ilginç.





Atina sokaklarında filozoflar tartışıyor, bilimin, sanatın ve felsefenin altın çağına tanıklık ediliyor. Elbette MÖ 375’te Yunanistan’dan bahsediyoruz. Mermer sütunların arasından yükselen hayat bir hatta Yunanistan, büyük bir medeniyetti.





Mısır’da Nil’in bereketli topraklarında yaşam bir ritüel gibi akıyor. Piramitlerin gölgesinde çalışan işçiler, tapınaklarda yakılan tütsüler, firavunların göksel gücünü hissettiren bir atmosfer… MÖ 1300 Mısır’ında hayat, tanrılara adanmış bir senfoni gibiydi.

Yapay zeka sayesinde geçmişin izlerini modern bir dokunuşla yeniden canlandırıyoruz. Ancak bu süreç, her zaman tamamen gerçekçi sonuçlar sunmayabiliyor. Yapay zekanın halüsinasyon problemi, bazı detayların gerçeği tam olarak yansıtmamasına veya hayali unsurların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Buna rağmen cinaima_films, tarihsel olayları ve medeniyetleri yapay zeka ve hayal gücüyle harmanlayarak farklı bir perspektifle yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

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