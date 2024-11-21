Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Antik çağlar yapay zeka ile hayat buldu: İşte harika videolar

    Yapay zeka teknolojilerinde yaşanan gelişmeler durmazken yapay zeka ile üretilen videolar da giderek daha iyi hale geliyor. Son örneğinde ise yapay zeka, antik çağları adeta diriltti.
    Antik çağlar yapay zeka ile hayat buldu: İşte harika videolar Tam Boyutta Gör
    Zaman, bir nehir gibi akıyor ve biz, onun kıyısında durmuş, sadece sesini dinliyoruz. Ama ya o nehre bir sandal indirip geçmişin derinliklerine doğru kürek çekebilseydik? Karayipler’in rüzgarını yüzümüzde hissetmek, Babil’in sokaklarında kaybolmak, İngiltere’nin Orta Çağ şatolarında yankılanan ayak seslerini duymak mümkün olsaydı? İşte yapay zeka, bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

    cinaima_films adlı Instagram hesabı, antik çağların günlük hayatını yapay zeka aracılığıyla yeniden hayata döndürerek, zamanda bir pencere açıyor. Her bir kare, sanki tarih kitaplarının tozlu sayfalarından çıkmış gibi. Öte yandan bunları yapan firma ise üretken yapay zeka gibi yeni bir girişim. Yapay zeka kullanarak deneysel kısa filmler üreten, görsel hikaye anlatımının sınırlarını zorlayan bağımsız bir stüdyo.

    Antik çağlar canlandırıldı



    Stüdyo, paylaştığı videolarda 1691 yılında bizleri Karayipler’e götürüyor. Burada Karayipler’in günlük yaşantısından kesitler verilirken korsanlar ve gemi savaşlarına değiniliyor.



    Ardından Babil’e yolculuk ediyoruz. MÖ 600 yıllarında Babil, yeryüzünün en görkemli şehirlerinden birisiydi. Büyük yapıları, tarımı, meyve bahçeleri, günlük sokak yaşantıları ve su kanalları gibi yapılar oluşturulan videoda yer alıyor.



    Diğer video ise İngiltere ile ilgili. 1227 yılında Orta Çağ İngiltere’si, taş şatoların gölgesinde şekillenmiş bir hayat sunuyordu. Saman çatılı evler, elinde sepetlerle pazara giden köylüler ve yeşil doğası yapay zeka tarafından yansıtılmış. Ancak videoda şövalyelere pek yer verilmemesi ilginç.



    Atina sokaklarında filozoflar tartışıyor, bilimin, sanatın ve felsefenin altın çağına tanıklık ediliyor. Elbette MÖ 375’te Yunanistan’dan bahsediyoruz. Mermer sütunların arasından yükselen hayat bir hatta Yunanistan, büyük bir medeniyetti.



    Mısır’da Nil’in bereketli topraklarında yaşam bir ritüel gibi akıyor. Piramitlerin gölgesinde çalışan işçiler, tapınaklarda yakılan tütsüler, firavunların göksel gücünü hissettiren bir atmosfer… MÖ 1300 Mısır’ında hayat, tanrılara adanmış bir senfoni gibiydi.

    Yapay zeka sayesinde geçmişin izlerini modern bir dokunuşla yeniden canlandırıyoruz. Ancak bu süreç, her zaman tamamen gerçekçi sonuçlar sunmayabiliyor. Yapay zekanın halüsinasyon problemi, bazı detayların gerçeği tam olarak yansıtmamasına veya hayali unsurların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Buna rağmen cinaima_films, tarihsel olayları ve medeniyetleri yapay zeka ve hayal gücüyle harmanlayarak farklı bir perspektifle yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fsi motor nedir gemz coin ne zaman listelenecek jbl kulaklık bluetooth görmüyor turkcell numara değiştirme telegram kişiler neye göre sıralanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız