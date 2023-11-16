Marvel’ın sevilen animasyonu What If’in ikinci sezon fragmanı yayınlandı

What If 22 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak
Marvel’ın çoklu evrendeki alternatif hikayelerini anlatan What If, kısa sürede stüdyonun başarılı Disney+ yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Animasyon stili, ilgi çekici hikayeleri ve çoklu evren gizem ile dikkatleri üzerine çeken yapım, yıl bitmeden yeni sezonu ile geri dönecek.
Fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon, birçok yeni hikâyeye ev sahipliği yapacak. The Watcher, Strange Supreme ve Captain Carter yeni sezonda önemli bir yere sahip olacak. Happy Hogan, Nebula, Ant-Man, Odin, Iron-Man, Petere Quill ve Hela’nın da kendi bölümlerine sahip olması bekleniyor. What If’in ikinci sezonu 22 Aralık’ta Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney, Noel’i kutlamak için 31 Aralık’a kadar her gün bir bölüm yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.