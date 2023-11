Marvel’ın sevilen animasyonu What If’in ikinci sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı animasyon dizisi What If…? ikinci sezonu ile yıl bitmeden hayranları ile buluşacak. Birçok yeni hikâyeye yer verecek olan sezondan ilk fragman yayınlandı.

What If 22 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak

Marvel’ın çoklu evrendeki alternatif hikayelerini anlatan What If, kısa sürede stüdyonun başarılı Disney+ yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Animasyon stili, ilgi çekici hikayeleri ve çoklu evren gizem ile dikkatleri üzerine çeken yapım, yıl bitmeden yeni sezonu ile geri dönecek.

Fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon, birçok yeni hikâyeye ev sahipliği yapacak. The Watcher, Strange Supreme ve Captain Carter yeni sezonda önemli bir yere sahip olacak. Happy Hogan, Nebula, Ant-Man, Odin, Iron-Man, Petere Quill ve Hela’nın da kendi bölümlerine sahip olması bekleniyor. What If’in ikinci sezonu 22 Aralık’ta Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney, Noel’i kutlamak için 31 Aralık’a kadar her gün bir bölüm yayınlayacak.

